Reprodução/Internet Fala Brasil conquista a vice-liderança isolada

O Fala Brasil continua nadando de braçada no embate pela vice-liderança nas manhãs: turbinado pelo embate com os palhaços Patati Patatá, do SBT, o jornalístico da Record se firmou como detentor da medalha de prata em sua faixa horária.

Comandado por Fabiana Oliveira e Paloma Poeta na última sexta-feira (5), o Fala Brasil não só garantiu o segundo lugar absoluto, como atingiu mais ibope que a soma de todas as demais emissoras de televisão, com exceção da Globo. Na comparação direta com o SBT, a dupla teve quase três vezes mais telespectadores.

Concorrência não se aproximou

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição de sexta-feira doconquistou uma média de 2,9 pontos, com a preferência de 12,1% dos televisores ligados na principal metrópole do país entre 8h30 e 9h35 da manhã.

Na mesma faixa, o SBT registrou apenas 1,1 ponto com o Bom dia & Cia e o Primeiro Impacto — juntas, as TVs de Silvio Santos (1930-2024) e a Band, RedeTV!, Cultura, Gazeta, TV Brasil, Gazeta, RIT, Rede Vida, XSports e TV Aparecida não superaram a Record.