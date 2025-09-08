O Fala Brasil continua nadando de braçada no embate pela vice-liderança nas manhãs: turbinado pelo embate com os palhaços Patati Patatá, do SBT, o jornalístico da Record se firmou como detentor da medalha de prata em sua faixa horária.
Comandado por Fabiana Oliveira e Paloma Poeta na última sexta-feira (5), o Fala Brasil não só garantiu o segundo lugar absoluto, como atingiu mais ibope que a soma de todas as demais emissoras de televisão, com exceção da Globo. Na comparação direta com o SBT, a dupla teve quase três vezes mais telespectadores.Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição de sexta-feira do Fala Brasil conquistou uma média de 2,9 pontos, com a preferência de 12,1% dos televisores ligados na principal metrópole do país entre 8h30 e 9h35 da manhã.
Concorrência não se aproximou
Na mesma faixa, o SBT registrou apenas 1,1 ponto com o Bom dia & Cia e o Primeiro Impacto — juntas, as TVs de Silvio Santos (1930-2024) e a Band, RedeTV!, Cultura, Gazeta, TV Brasil, Gazeta, RIT, Rede Vida, XSports e TV Aparecida não superaram a Record.