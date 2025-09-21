Reprodução/Internet Record estreará a nova temporada de A Fazenda nesta segunda-feira (15)

Após tomar ciencia da morte de JP Mantovani, Adriane Galisteu se manifestou pelas redes sociais. A aprestadora postou um comentário em uma publicação da ex-Rouge Li Martins, viúva do ator e ex-participante dos realities A Fazenda e Power Couple.



"Sinto muito 💔🙏", publicou ela.

Mantovani era marido de Li Martins, cantora que integrou o grupo Rouge. Eles são pais de Antonella, de 8 anos e se casaram em maio deste ano, após 10 anos juntos.





JP Mantovani morreu neste domingo, 21, aos 46 anos, após sofrer um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação.

"É com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo J. P. Mantovani. Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informações adicionais. Agradecemos a compreensão e o respeito", dizia o comunicado.















