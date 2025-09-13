Reprodução/Internet Record estreará a nova temporada de A Fazenda nesta segunda-feira (15)

A Fazenda 17 estreia na próxima segunda-feira (15), às 22h30, na Record. A temporada terá um número recorde de participantes, com 24 competidores confinados em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Além da disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, os peões enfrentarão uma novidade: dois infiltrados vão viver entre eles em uma dinâmica inédita, sem poderem ser descobertos pelos colegas.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (11), Rodrigo Carelli, diretor de núcleo de realities da emissora, detalhou a estratégia inédita do programa. “Um homem e uma mulher, que estão confinados em um hotel com os outros participantes. Eles foram informados sobre como tudo vai acontecer, mas cada um deles acha que só haverá um infiltrado”, afirmou.

O executivo dacontou ainda que, se cinco ou mais participantes descobrirem a identidade dos infiltrados, dividirão R$ 50 mil. Caso menos de cinco acertem, o prêmio será dos infiltrados. Nesse sentido, a dinâmica inclui missões secretas ao longo da semana. Se não forem cumpridas, haverá desconto de R$ 5 mil no valor total.

"Na segunda-feira, a gente vai falar para o público quem são os infiltrados e depois vamos contar para os participantes que há uma pessoa infiltrada, mas que é uma só. No segundo dia de programa, vamos revelar que são dois infiltrados", contou.

"No terceiro dia, diremos que é um homem e uma mulher. E no quarto dia, a gente vai anunciar dois nomes de peões que não são os infiltrados. Na véspera da votação, os participantes vão descobrir que os infiltrados receberam missões para serem cumpridas ao longo da semana", completou.

Novidades

A sede oficial de A Fazenda em Itapecerica da Serra recebeu mudanças visuais. O espaço ganhou novas cores, decoração renovada e mais itens de surpresa para os confinados. A estrutura conta com 80 câmeras para registrar cada movimento dos peões. A área dos animais também terá novidades com a chegada de Apolo, um cavalo branco que substituirá o Colorado, além de dois filhotes de búfalo.