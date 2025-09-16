Reprodução/Internet Gabriela Spanic interpretou as gêmeas Paulina e Paola Bracho na novela A Usurpadora

A atriz Gabriela Spanic, de 51 anos, conhecida por interpretar as gêmeas Paulina e Paola Bracho na novela mexicana A Usurpadora, foi anunciada nesta segunda-feira (15) como participante da 17ª edição de A Fazenda.

A revelação ocorreu durante a estreia do programa, apresentado por Adriane Galisteu, na sede montada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Nascida em Ortiz, na Venezuela, Spanic alcançou notoriedade pela novela exibida no Brasil nos anos 1990. Além da atuação, construiu carreira como modelo, cantora, apresentadora e empresária, mantendo presença constante no cenário artístico latino-americano.





Reality show

No reality, os chamados “ peões ” convivem em uma fazenda cenográfica e enfrentam provas semanais, enquanto disputam a preferência do público para permanecer no jogo.

A direção segue sob o comando de Rodrigo Carelli, que ao longo das edições consolidou a atração como palco de personalidades conhecidas e de forte apelo popular.

Entre as mudanças deste ano, Carelli anunciou a inclusão de dois participantes infiltrados, um homem e uma mulher, que receberão missões da produção. Eles deverão manter a identidade em segredo, enquanto os demais tentam descobrir quem são. Ao final da dinâmica, deixarão o programa, salvo em caso de desistência de outro peão, quando poderão assumir a vaga.

O vencedor de A Fazenda 17 garantirá o prêmio de R$ 2 milhões.