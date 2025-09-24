Reprodução/Internet Rodrigo Carelli mudou os rumos de A Fazenda com permanência dos infiltrados

Rodrigo Carelli mudou os rumos de A Fazenda 17 e fez um estrago na audiência da Globo: em uma noite marcada pela primeira carellada da temporada e pela formação da roça, o reality show da Record conquistou a liderança de audiência na Grande São Paulo.

A emissora paulista voltou a desbancar o Jornal da Globo, assim como já havia acontecido na primeira terça-feira da edição. Além disso, o reality rural da Record emplacou o seu melhor desempenho da temporada — a atração foi o programa mais sintonizado do horário nobre da rede, assegurando a preferência de 15 em cada 100 televisores ligados.

Liderança

Os dados consolidados de audiência da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o episódio de terça-feira (23) de A Fazenda 17 marcou 6,7 pontos de média em sua faixa horária completa, entre 22h30 e 0h17, com um pico de 7,4 às 23h14.

A formação da roça, que também foi marcada pela entrada definitiva dos infiltrados no time definitivo da temporada, superou o Jornal da Globo durante 5 minutos. Levando em consideração os critérios de arredondamento, o reality da Record ficou em primeiro lugar por 18 minutos.