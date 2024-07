Reprodução Instagram Tamires Assis e Davi Brito

O campeão do “BBB 24” e ex-motorista de aplicativo Davi Brito, de 21 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (16) para dizer que estava doente e postar uma foto falsa de um termômetro para alegar que estava com febre aos fãs. Tamires Assis, que vive um affair com o baiano, disse que ele cancelou o encontro deles e mandou a foto de um termômetro. Caso a foto seja a mesma, a influencer também foi enganada por ele.



A musa do Boi Garantido estava no aeroporto e pegaria um voo para Salvador, na Bahia. Ela, no entanto, foi surpreendida por Davi, que, declarando estar doente, cancelou o encontro deles. Por isso, a moça voltou para Manaus.



“Estou aqui no aeroporto de Brasília, onde seria a conexão para eu ir para Salvador. Vou ter que retornar para Manaus por uma decisão que o Davi teve. Ele disse que não está bem. Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro”, disse ela.



“Ele resolveu adiar essa minha ida para Salvador. Eu estava super empolgada, me organizei para passar esses dias lá, conhecer a cidade, a cultura, a culinária, tudo que eu estava imaginando que eu ia viver e conhecer, mas ele pediu para que eu voltasse em outro momento”, acrescentou.



A foto de um termômetro usada por Davi para alegar que está doente é falsa. É um registro usado frequentemente por internautas para fingir ter febre, cancelar algum compromisso ou apenas brincar com alguém. Depois que postou a foto, internautas repercutiram na web que, mesmo que ele estivesse realmente doente, a foto usada para comprovar isso era inverídica.



Acusado de tentar enganar os fãs e a própria affair, Davi apagou os stories nos quais dizia que estava doente. O campeão do “BBB 24” afirmava estar com “dor de cabeça” e “febre alta”. “Não estou me sentindo bem”, disse na ocasião.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp