Raquel Brito, irmã de Davi, saiu em defesa do ex-BBB em meio a uma controvérsia nas redes sociais. Na terça-feira (16), Davi compartilhou uma foto de um termômetro, encontrada na internet, para justificar que estava doente e, por isso, cancelou um encontro com Tamires Assis, sua affair, o que gerou especulações entre os seguidores.

A assessora de imprensa do vencedor do BBB 24 afirmou ter conversado com o irmão sobre a exposição nas redes sociais. "Não suporto mais os haters, eles adoram atacar as pessoas. Disse a mim mesma que não iria abordar o assunto, chega a ser o cúmulo do absurdo", iniciou.

"Um comenta e vários começam a repostar. Ele não pode nem respirar mais. Não pode beber, não pode jantar, não pode ir à praia. A mídia cai em cima dele por qualquer coisa. É um contexto muito grande e eu falei 'quando você perceber que perdeu sua liberdade, vai cair na real'", relatou Raquel.

"Parem com isso, isso é devastador. Vocês presumem algo e saem repostando. Postei isso para acalmar os corações de vocês. Prometi que não queria entrar nesse assunto, mas sou muito cobrada, vocês não têm noção. Me deixem em paz", apelou.

Raquel também comentou sobre a saúde de Davi. "Falei para ele 'vai descansar, se recupere, tome um chá de camomila, vá caminhar um pouco. A vida não é só aqui [na internet]. Vamos para a praia, ao zoológico, aproveitar a vida. Se focar só aqui, você adoece'", aconselhou.

Entenda o caso

Davi tornou-se tema nas redes sociais após seguidores perceberem que ele utilizou uma foto de um termômetro retirada da internet e publicou como se fosse dele. Nos Stories do Instagram, ele inicialmente afirmou ter contraído uma virose. Em seguida, disse que não estava se sentindo bem, atribuindo ao fato de ter feito tatuagens recentemente.

Tamires Assis, indicada como affair de Davi, explicou que cancelou sua viagem para encontrar o campeão do BBB 24 em Salvador, na Bahia. A musa do Boi Garantido contou que estava em meio à viagem quando recebeu uma mensagem do ex-motorista de aplicativo cancelando o encontro.

"Estou no aeroporto de Brasília, onde seria a conexão para Salvador. Vou ter que voltar para Manaus por uma decisão que Davi tomou. Ele disse que não está bem. Eu estava embarcando quando ele me enviou uma foto do termômetro [indicando que estava com] febre e [dizendo] que estava muito mal", relatou Tamires.

Apesar disso, a dançarina demonstrou acreditar no ex-BBB. "Eu estava a caminho de Salvador. Em respeito à decisão do Davi, estou retornando a Manaus. Não tem nada a ver com eu não querer ir ou ter desistido de ir", esclareceu.