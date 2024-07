Reprodução Davi Brito é desmascarado após usar imagem da web para alegar doença

O campeão do "BBB 24", Davi Brito, causou polêmica nesta terça-feira (16) após alegar problemas de saúde nas redes sociais. Ocorre que, para comprovar o caso, o baiano compartilhou a imagem de um termômetro registrando um grau elevado de febre. Horas depois, internautas apontaram que a foto em questão foi retirada do banco de imagens do Google.

Através dos Stories do Instagram, Davi Brito surgiu com o rosto inchado, apontando estar com virose. "Boa tarde, meus fãs. Sumi um pouquinho, pois peguei uma virose. Mas logo acredito que estarei melhor para estar aqui com vocês. Fiquem com Deus e orem por mim, pois eu não estou me sentindo bem".

Tempo depois, o ex-BBB revelou que o mal-estar também poderia ser reação de uma tatuagem recente. "Gente, eu não tô me sentindo bem. Acho que é questão de que, após fazer tatuagem, dá aquele mal-estar geral no corpo. A Tamires tava até para vir hoje para Salvador, mas ela não vem mais. Então, só para vocês também não ficarem apertando a mente da menina, tô deixando aqui o real motivo de isso estar acontecendo. Tô com muita dor de cabeça, febre alta, não tô bem mesmo, não tô legal", lamentou.

Nos Stories, ele ainda compartilhou a imagem de um termômetro registrando 38,6 °C para reforçar que estava com febre.

Apesar dos esforços do ex-BBB, internautas logo desconfiaram e encontraram a foto utilizada em um banco de imagens do Google. Após o público apontar a inconsistência, Davi Brito decidiu apagar as publicações feitas durante a tarde.

Nas redes sociais, o comportamento do baiano gerou críticas. "Não se deu nem ao trabalho de procurar uma imagem com qualidade KKKKKKK patético", apontou uma usuária do X, antigo Twitter.

"Parabéns a todos que continuam caindo nas mentiras desse aí... Misericórdia. Para ele, realmente vale tudoooo, até doença por mídia e atenção", criticou outra.

"Meu Deus, esse aí é uma vergonha atrás da outra kkkkk. Às vezes nem dá para acreditar nas coisas que ele faz, parece coisa de filme", apontou uma terceira.

Imagem do Google utilizada por Davi Reprodução Publicação de Davi Brito via Stories do Instagram Reprodução