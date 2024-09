Reprodução: Instagram Adélia Soares, advogada e ex-BBB

Adélia Soares , ex-BBB e advogada de Deolane Bezerra, foi acusada por falsidade ideológica e envolvimento com associações criminosas relacionadas a um esquema de jogos ilegais, comandados por um grupo chinês. Na matéria do Fantático, que foi ao ar no último domingo (15), o veículo contou mais detalhes do caso da profissional, que foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal.

De acordo com dados apurados pela atração dominical, a polícia disse que a advogada abriu uma empresa para que um grupo chinês, ainda não identicado, atuasse em um esquema de jogos ilegais no Brasil.

Além isso, segundo um documento da Junta Comercial de São Paulo, a ex-BBB representa e comanda a empresa Playflow, que possui um sociedade com uma outra companhia: a Peach Blossom, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas.

Onde tudo começou?

A Polícia Civil do Distrito Federal abriu uma investigação contra Adélia Soares quando um funcionário da delagacia civil foi vítima de um golpe e perdeu R$ 1800. A pessoa transferiu o valor para a conta bancária da Playflow e fez a denúncia quando percebeu que algo estava errado.

O esquema se dava pelo pagamento via pix das vítimas. Primeiro, a empresa recebia a transferência e mandava o dinheiro a uma instituição de pagamento. Com isso, o grupo chinês utilizava os valores para enviar até uma casa de câmbio, que facilita a troca dos valores para fora do Brasil.

Para que tudo fosse realizado, os crimonosos precisavam de CPFs de brasileiros, muitas vezes usando informações de pessoas já falecidas, nomes que não existiam e crianças. De acordo com o delegado Érick Sallum, a apuração da polícia constatou mais de 546 CPFs falsos.

Investigação chegou ao grupo chinês

O programa dominical conseguiu acesso às conversas entre a polícia e um dos investigados do grupo criminoso . "Nós contratamos um escritório de advocacia no Brasil. O nome da advogada é Adélia, ela irá entrar em contato com você", disse um dos supostos comparsas da ex-BBB. De acordo com dados levantados pela delagacia, o grupo movimentou mais de R$ 2 bilhões.

Pouco tempo após a mensagem, a advogada de Deolane Bezerra mandou uma mensagem para a o delegado da Polícia Civil: "Olá, boa noite, Adelia Soares, advogada, prazer. Motivo do meu contato: vocês estavam em contato com meu cliente". Então, a delegacia pergunta à Soares se é ela quem comanda a empresa acusada de esquema.

“Uma vez que ela foi confrontada com essa informação, ela passou a falar que nem conhecia os chineses, entrando em contradição com sua própria mensagem anterior", argumentou o delegado. "E passou, então, a não responder mais sequer nossas intimações. Para Polícia Civil, foi uma assunção de culpa, abertura do direito dela de apresentar o contraditório e o exercício tácito do silêncio”, complementou ele.

Resposta de Adélia Soares

Depois da interação, a investigação foi para os cuidados da Justiça Federal. Fantástico entrou em contato com Adélia Soares, no entanto a equipe da advogada não respondeu o veículo. Apenas na última sexta (13), quando a defesa da ex-reality enviou uma nota para a Globo de Brasília.

“As acusações feitas contra ela são infundadas e que sofreu um golpe praticado por terceiros, que utilizaram o nome dela de forma indevida e criminosa. E que ela está plenamente ciente dos fatos mencionados e já tomou todas as providências legais cabíveis”, defende o time de Adélia Soares.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .