A irmã do campeão do BBB 24 contou mais detalhes da falta de comida

Em entrevista ao documentário sobre Davi Brito, Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, contou mais detalhes da infância ao lado do ex-motorista de aplicativo. A filha de Elisangela Brito disse que eles tinham pouco dinheiro e isso era suficiente apenas para uma refeição ao dia.



"O que mais me relaciona com ele é a história de vida que a gente tem, as dificuldades que passamos. Chegou um momento da nossa vida que a gente não tinha nada. Deus nos sustentava muito. Já chegou dias de a gente só ter as aranhas no armário", admitiu.

"O dinheiro que a gente fazia vendendo picolé no dia, era o dinheiro que a gente comprava o café da manhã, o almoço ou a janta, só. Então essa relação nossa foi muito conjunta por ser fosse pra ser que eu tinha, ele tinha. E o que ele tinha eu também tinha. Era nós dois sempre, pra tudo", concluiu.





Durante o confinamento do BBB 24, Davi Brito já havia desabafado sobre as dificuldades que enfrentou. No dia 17 de janeiro, logo no início da casa mais vigiada do Brasil, ele explicou que fazia as refeições de todos, pois era uma forma de ajudar.

"Sei o que é sofrer, porque já passei fome e já sofri na infância. Teve dias que eu não comia para vender água e levar o dinheiro para dentro de casa. Faltou gás um dia dentro de casa e meu pai tinha só 15 reais, mas ele tava com problema de coração. Eu era pequeno e meu pai me deu 15 reais e fui vender água".

*Texto de Júlia Wasko

