Reprodução: Instagram Raquel Brito

Raquel Brito , irmã de Davi do BBB 24, pediu desculpas após usar a morte do apresentador Silvio Santos, no último sábado (17) , para divulgar uma casa de apostas em um post patrocinado. Na imagem, que já foi apagada pela influenciadora, a publicidade compara o desejo de apostar e se arriscar com a trajetória do comunicador.

"Quem nunca arriscou com o mestre Silvio Santos?", perguntava a propaganda ao fazer referência ao empresário. "Homenagem ao ícone que ensinou o Brasil a torcer e acreditar na sorte", acrescentava a publicação.





Irmã de Davi se pronunciou depois de críticas

Após isso, a irmã do campeão do BBB 24 foi criticada nas redes sociais e, por isso, publicou uma retratação em seu Instagram. "Gostaria de me desculpar sinceramente pela postagem recente que abordou um tema delicado. Reconheço que o conteúdo foi inadequado e insensível, e lamento profundamente qualquer dor ou desconforto que isso possta ter causado", iniciou ela.

Raquel Brito emite pedido de retratação após polêmica com Silvio Santos:



"Não era minha intenção ofender ou desrespeitar ninguém. Estou refletindo sobre como posso aprender e crescer a partir dessa experiência. Agradeço e peço a compreensão de todos e [também] peço desculpas por este erro", concluiu.

