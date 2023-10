Reprodução/Instagram Rachel Sheherazade

No último domingo (23), Rachel Sheherazade fez uma live nas redes sociais e pediu a Rodrigo Carelli, diretor de “A Fazenda 15” , uma chance para retornar ao elenco da temporada, além de criticar o fato de Simioni não ter sido expulsa após internautas acusarem ela de assédio .



“Eu gostaria muito de voltar [para ‘A Fazenda’]. Se eu pudesse apelar a um tribunal popular, que são vocês. Se o Carelli me deixasse apelar a vocês, pra que vocês dissessem se eu deveria voltar ou não. Seria inédito na história dos realities”, confessa Rachel.



Sheherazade ainda revela a ideia de que não apenas ela, mas também Cariúcha , deveriam ser ‘repescadas’. “Que tal abrir para o público, para as pessoas em casa, uma enquete: Rachel Sheherazade deve voltar? Sim ou não”, sugere.



“Eu até podia ir com outra pessoa. Que tal chamar a Cariúcha, também de novo, ao programa? A Cariúcha também foi ludibriada pela Simioni”, justifica.



Questiona Simioni não ter sido expulsa

Ao longo da live, Rachel falou sobre as acusações de assédio direcionadas à Simioni , em virtude de trechos do programa nos quais ela aparece tocando as partes íntimas de outro peão, o Shayan. Segundo a jornalista, isso também deveria ocasionar expulsão .



“Não acho que a Simioni deveria passar despercebida pela produção do programa, isso tem que ser bem explicado”, defende.



Além disso, Sheherazade relembra o episódio em que Simioni bate as tranças do cabelo em Radamés : “Carelli, vem cá. Chicotada num participante pode? Se proteger de uma iminente violência, não pode? Rachel foi expulsa por isso”.

