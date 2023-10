Reprodução/Record - 21.10.2023 Equipe de Shayan Haghbin acusa Kamila Simioni de assediar peão em 'A Fazenda 15'





A equipe de Shayan Haghbin se manifestou sobre as atitudes polêmicas de Kamila Simioni com o peão em "A Fazenda 15". Os administradores das redes do iraniano acusaram a peoa de assédio e criticaram a produção da Record por "fechar os olhos" para a postura da influenciadora.





Em uma postagem no Instagram, a equipe mencionou o episódio de "assédio sexual", em que Simioni passou a mão nas partes íntimas de Shayan . Internautas pediram a expulsão da participante após o caso, mas a Record não tomou medidas sobre a situação.

O post ainda traz uma reclamação sobre um comportamento recente da peoa, na madrugada deste sábado (21). "Depois do assédio sexual, a participante Simioni deu um chute nas partes íntimas do Shay na festa dessa madrugada", expôs a postagem, trazendo um vídeo do momento do ocorrido.

A equipe ainda condenou a falta de atitude da emissora diante dos atos de Kamila. "Até onde a produção vai fechar os olhos?", afirmou a publicação. Veja abaixo:





Não foi só com Shayan que Simioni teve atitudes consideradas polêmicas pelos espectadores. Ao longo da festa, a peoa também passou o pé nas partes íntimas de Henrique Martins e jogou uma trança no rosto de Radamés Furlan. Internautas pediram a expulsão da influenciadora após os casos .

