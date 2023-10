'Vexame'

A condição de Kally voltou a ser o foco do jogo após Márcia Fu chamá-la para ocupar a posição de "pânico" do jogo. A ex-jogadora de vôlei afirmou que a cantora estava "dando vexame": "Não é da sua conta se falo que jogo com bicho ou com o c*ralho a quatro [...] Antes de enfiar o meu nome com qualquer coisa, você pensa três vezes, porque eu penso três vezes antes de falar que você está bêbada e dando vexame".