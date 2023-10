Reprodução/Instagram - 23.10.2023 Daniela Mercury beijou Luísa Sonza e Ivete Sangalo em show

Daniela Mercury animou a plateia e os fãs com um selinho em cima do palco em Ivete Sangalo, durante a Micareta Rio, no show de celebração de 40 anos de carreira da cantora, neste domingo (22). "Já peguei", brincou Ivete. Ela ainda repetiu o ato quando deu um beijo em Luísa Sonza um pouco depois.

Na internet, os internautas falaram sobre o momento. “Foi maravilhoso amor e respeito duas Divas do axé. Viva o amor a amizade”, disse uma. “Dps de ver o beijo de Daniela Mercury com Ivete Sangalo e Luisa Sonza, que pena q eu não sei cantar tb”, brincou uma.

O line-up deste domingo (22) do Micareta Rio teve Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Luísa Sonza e Festa Black (Tommy Love, Nat Valverde, Dani Brasil, Felipe Guerra, Yan Rabello).