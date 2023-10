Reprodução/Record Internautas pedem expulsão de Kamila Simioni após atitudes polêmicas em festa de 'A Fazenda 15'

Um verdadeiro caos se instaurou na madrugada deste sábado (21) durante a festa Capadócia realizada em A Fazenda 15, da Record. Kamila Simioni se descontrolou após exagerar na bebida e cometeu diversas infrações, como bater na cara de Radamés com seu figurino, chutar o pênis de Shayan e ainda tocar inapropriadamente as partes íntimas de Henrique. O público está revoltado e levantou uma campanha pedindo sua expulsão.

Uma série de vídeos compartilhados pelos usuários do X/Twitter expõem os comportamentos polêmicos da influenciadora de 37 anos, acusada de agressão e assédio pelos internautas. Nas imagens em questão, Simioni atingiu o rosto de Radamés Furlan com uma de suas tranças, quando o jogador estava conversando Lily Nobre. Momento em que Jenny Miranda a afastou do local. Em outra ocasião, a influenciadora colocou seu pé sobre as partes íntimas de Henrique Martins, e também chutou, as partes íntimas de Shayan Haghbin. Confira os cortes:

Os internautas repercurtiram as atitudes da peoa, se mobilizaram para pedir a expulsão dela e relembraram a desclassificação de Rachel Sheherazade. "Se isso aqui não é AGRESSÃO, não sei o que é!! Rachel foi expulsa so por se proteger da cão raivosa (vulgo Jenny), apenas colocando a mão na boca da mesma...Mas pelo visto as regras do programa são seletivas ne??? SIMIONI EXPULSA", escreveu uma internauta.

Vale lembrar que Rachel foi expulsa após uma briga com Jenny, nessa quinta-feira (19). A estudante de biomedicina se aproximou cada vez mais da jornalista e gritou próximo ao seu rosto. Neste momento, a loira colocou a mão no rosto de Jenny para fazê-la parar.

Não obstante, a atitude vexatória de Simioni estendeu-se por toda a madrugada. A peoa sentiu os efeitos negativos do excesso de bebida alcoólica e necessitou da ajuda dos colegas de confinamento para ir dormir.

Simioni regressou da festa à Sede com sinais de mal-estar, o que a levou a vomitar e cair bêbada. A cena preocupou os outros peões, como Jenny, que também estava alcoolizada e resolveu arrastá-la pelo chão da cozinha até o chuveiro -- assim como Nadja, Lily e Alicia. Confira o momento:

A situação não acabou ali. Minutos depois de ser acomodada no quarto por Jenny e já de pijama, Simioni acabou caindo da cama.

