Reprodução/Record TV Record escala Cariúcha para 'Fala que eu te escuto' após A Fazenda

Durante a madrugada desta quarta-feira (18) o público de A Fazenda 15 se surpreendeu com a presença de Cariúcha no programa 'Fala que eu te escuto', da Record TV.

A ex-peoa, que deixou o reality rural na terceira roça, falou sobre a sua carreira, a passagem pelo jogo e saúde mental, tema da atração religiosa.





Nas redes sociais, os internautas não esconderam a surpresa ao ver a influenciadora batendo cartão em todos os programas da emissora, principalmente após o cancelamento que sofreu durante A Fazenda.

Alugaram um triplex na cabeça da cariucha, a mulher está participando até do FALA QUE EU TE ESCUTO, que isso kkkkkkkkķkkkkk — PV ✠ (@paulovitto2011) October 18, 2023









A Cariúcha participando do programa da Universal - Fala que eu te escuto KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #AFazenda pic.twitter.com/dAmnIY2vDI — Penélope 💋 (@Penellope_SP) October 18, 2023









🚨🚨🚨ATENÇÃO: Cariúcha da TESTEMUNHO sobre sua REGENERAÇÃO após sua saída no programa fala que eu te escuto, programa religioso da Universal 😲 pic.twitter.com/azW7WkNscz — ɴʏ  •᷄ࡇ•᷅ (@euanaftalina) October 18, 2023

Cariucha contando que perdeu no concurso da garota da laje no Fala que eu te escuto 🤣🤣🤣



Bixxxxxpo Marciooo #AFazenda pic.twitter.com/UUFdhRgtnc — Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) October 18, 2023









