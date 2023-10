Reprodução/YouTube/Record - 20.10.2023 Britto Júnior criticou Rodrigo Carelli após expulsão de Rachel de 'A Fazenda 15'





Britto Júnior reuniu críticas a Rodrigo Carelli após Rachel Sheherazade ser expulsa de "A Fazenda 15". O ex-apresentador do reality show apontou a "manipulação" do diretor e avaliou como a expulsão aconteceu por conta da grandeza da jornalista estar camuflando a Record.





"A produção se arrependeu de tê-la convidado. Porque a Rachel Sheherazade roubou a cena, né pessoal? Ninguém esperava. Ela deixou todos em segundo plano, inclusive a própria apresentadora do programa [Adriane Galisteu] e principalmente o dono, quer dizer, o diretor [Carelli]", afirmou Britto no canal pessoal do YouTube.

Apresentador de "A Fazenda" nas sete primeiras temporadas, Júnior ainda detonou a "megalomania" de Carelli. "Esse diretor acha que é o todo-poderoso. Que ele escolhe quem entra, quem fica e quem sai. Tudo, é claro, na base da manipulação psicológica dos participantes, que se submetem a tudo em troca de dinheiro", declarou.

"No caso da Rachel, uma jornalista acostumada a lidar com pautas cabeludas e entrevistados poderosos, essa regra de indução e dominação não colou. A Rachel vinha mandando na Fazenda, essa que é a verdade. Em uma espécie de contra manipulação [...] Desde a primeira semana, a produção estava atrás de um motivo para enquadrar a peoa e baixar a 'bolinha' dela", completou.

Expulsão de Rachel Sheherazade em 'A Fazenda 15'

Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais teve um embate direto com Jenny Miranda.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.





No programa ao vivo desta quinta-feira (19), a emissora mostrou ao público o momento da agressão de Sheherazade contra Miranda , em que a jornalista coloca a mão na boca da influenciadora. Espectadores se revoltaram com a decisão do canal e questionaram se a expulsão era necessária, relembrando outros episódios polêmicos do programa que não resultaram em expulsões.

Rachel já se pronunciou sobre o caso e agradeceu o "carinho, amor e torcida" do público. "Em breve voltarei a falar sobre as razões pelas quais deixei o programa, por questões contratuais eu ainda não posso falar", declarou em um vídeo.

