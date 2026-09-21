Reprodução Instagram Bruno Avelar e Rick apareceram juntos antes de helicóptero decolar

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou nesta segunda-feira (21) as buscas pelo helicóptero que desapareceu após decolar de Porto Belo (SC). Entre as pessoas que estariam na aeronave estão o cantor Rick, da dupla com Renner , e o empresário Bruno Avelar.

O helicóptero Bell 430, de matrícula PP-MGR, seguia para São Paulo, mas não chegou ao destino e perdeu contato durante o caminho.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, responsável por organizar operações de busca e resgate na região, foi acionado após o desaparecimento.

As equipes passaram a analisar as informações disponíveis para definir as áreas com maior possibilidade de localização da aeronave.

Para ajudar na operação, a FAB mobilizou um Black Hawk (H-60) e um SC-105 Amazonas, aeronaves preparadas para missões de busca e resgate. Os equipamentos permitem procurar pessoas e aeronaves em diferentes tipos de terreno e também durante a noite.

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Bombeiros procuram possíveis locais de queda

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) também participa da operação. Os trabalhos foram concentrados inicialmente em dois pontos separados por cerca de 30 quilômetros.

Bombeiros de Urubici (SC) foram inicialmente até a localidade de Vacas Gordas, apontada como possível área da queda. Nenhum sinal do helicóptero foi encontrado no local.

As equipes seguiram então para uma região próxima a São Joaquim (SC), onde foi registrado o último sinal de celular.

Cerca de 20 bombeiros militares participam das buscas com veículos com tração nas quatro rodas, que facilitam o deslocamento por áreas de difícil acesso.

O CBMSC informou que a operação deve ser reforçada na manhã de terça-feira (22). Um cão treinado para encontrar pessoas também poderá ser usado.

Polícia Militar ajuda nas buscas

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) também informou que participa da procura pelo helicóptero na região serrana de Urubici (SC).

Os trabalhos são realizados por terra com outras equipes de resgate e segurança. As condições do tempo também interferem na operação.





Rick estava acompanhado do empresário

Rick viajava acompanhado do empresário Bruno Avelar. Antes do embarque, o cantor publicou nas redes sociais uma foto ao lado do empresário durante a viagem.

O desaparecimento do cantor foi confirmado por sua assessoria de imprensa ao portal LeoDias.