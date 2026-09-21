Reprodução/Instagram José Leonardo, filho caçula de Virginia, sofre acidente em casa.

José Leonardo, de dois anos, filho caçula de Virginia e Zé Felipe, precisou ser levado ao hospital nesta segunda-feira (21), após sofrer um acidente em casa. A notícia foi compartilhada pela influenciadora por meio das redes sociais.

Na postagem, a loira apareceu em um consultório de uma unidade hospitalar, abraçada ao herdeiro. Na legenda da publicação, ela explicou como o acidente ocorreu. "José deu um susto na gente hoje, pós-almoço. Pulou de um sofá para o outro, bateu o nariz e machucou", disse. A influenciadora também tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do menino: "Foi só um susto mesmo".

Após receber atendimento médico, José Leonardo voltou para casa e foi recebido com carinho pela irmã, Maria Flor, de cinco anos. Nos Stories do Instagram, Virginia compartilhou o momento em que a primogênita comemorou o retorno do irmão. Após a pequena afirmar que estava feliz pela volta de José, Virginia incentivou: "Então dá um beijo nele, né!".







Influencer forja prisão após divulgar falso teste de DNA de filha de Virginia

O influenciador Marcelo Wilman, conhecido nas redes sociais como Marduzzin , mentiu ao afirmar que havia sido preso por divulgar um falso teste de DNA de Maria Alice, de cinco anos , filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

A informação da prisão foi negada ao Metrópoles pela própria equipe do cantor sertanejo, que não teve conhecimento de qualquer detenção do influenciador. Segundo o veículo, a assessoria de Marduzinn confirmou que ele está na casa do pai, em Teresópolis (RJ).

Na última semana, o influenciador publicou uma foto em que aparece sendo detido e, na legenda, afirmou ter sido levado ao Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro.

A versão de Marduzzin contradiz o relato apresentado por sua assessoria, que informou que ele foi levado à 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, para prestar esclarecimentos e liberado em seguida. Nos últimos dias, Marduzzin continuou publicando conteúdos relacionados à suposta prisão nas redes sociais.

No dia 11 de setembro, Zé Felipe usou as redes sociais para se manifestar após Marduzinn publicar o teste falso de DNA que questionava a paternidade de Maria Alice. Visivelmente irritado, ele cobrou uma retratação e ameaçou tomar medidas judiciais sobre o caso.

No desabafo, o cantor afirmou que está acostumado a ser alvo de críticas por ser uma pessoa pública, mas destacou que não admite que notícias falsas sejam atribuídas aos filhos.







"Galera, é o seguinte, vamos lá bater um papo reto aqui com vocês. Tem um rapaz aí, eu não lembro o nome, mas que fica falando dos meus filhos. Na minha vida inteira, nunca me importei que falassem de mim, que não gostassem de mim, enfim, qualquer coisa. Acho que, quando você é uma pessoa pública, tá ali pra críticas e para elogios e pras pessoas colocarem a sua opinião do que acham sobre você, e tá tudo certo", desabafou.

Apesar disso, o cantor deixou claro que a coisa muda de figura quando se trata dos filhos."Mas eu acho que, quando você inventa uma mentira sobre criança, é meu limite. Acho não, tenho certeza que é meu limite", declarou.

Por fim, Zé Felipe cobrou uma retratação do responsável pelo boato e deu a entender que, caso contrário, tomaria medidas judiciais sobre o caso."Então, meu amigo, estou sendo bonzinho e vim aqui falar para você desmentir, porque, senão, você vai levar uma entubada que não é a que você gosta", concluiu.