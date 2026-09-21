Reprodução Instagram Cantor Rick, da dupla com Renner, está desaparecido após voo de helicóptero

















Rick, da dupla sertaneja com Renner, está entre os desaparecidos após um helicóptero perder contato nesta segunda-feira (21), na região serrana de Santa Catarina. As buscas pela aeronave estão concentradas no município de Urubici e em uma área próxima a São Joaquim.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), entre os possíveis ocupantes estão o cantor e o empresário Bruno Avelar. A aeronave teria decolado da região de Porto Belo, no litoral catarinense, com destino a São Joaquim.

O desaparecimento de Rick foi confirmado por sua assessoria de imprensa. Antes do voo, o cantor compartilhou nas redes sociais um registro em que aparece ao lado de Bruno Avelar.

Reprodução Instagram Bruno Avelar e Rick apareceram juntos antes de helicóptero decolar









Buscas acontecem em dois pontos

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) informou ao iG que atua nas buscas por um helicóptero desaparecido na região de serra de Urubici. De acordo com a corporação, as equipes estão trabalhando por terra devido às condições climáticas e em conjunto com outras forças de resgate e segurança.

Até o momento, a PMSC afirma que ainda não há confirmação sobre quem estava a bordo da aeronave.

O Corpo de Bombeiros também informou ao iG que a operação está concentrada em dois pontos que ficam a aproximadamente 30 quilômetros de distância: o local apontado como possível área de queda e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.

Inicialmente, equipes de Urubici seguiram para a localidade de Vacas Gordas, indicada como provável local da queda. No entanto, os bombeiros não encontraram vestígios da aeronave no local. As buscas foram então direcionadas para a região do último sinal registrado, próxima a São Joaquim.

Cerca de 20 bombeiros participam da operação

A operação conta com aproximadamente 20 bombeiros militares, além de viaturas com tração 4x4 para facilitar o acesso às áreas de terreno difícil. As condições climáticas também são um dos obstáculos enfrentados pelas equipes durante os trabalhos.

Segundo o CBMSC, as buscas devem ser reforçadas nesta terça-feira (22), se necessário, com o emprego de um cão especializado em busca e resgate.

Até a última atualização, não havia confirmação oficial sobre o paradeiro da aeronave, nem sobre as condições dos possíveis ocupantes. As equipes permanecem mobilizadas e novas informações devem ser divulgadas conforme forem confirmadas pelas autoridades.





Quem é Rick, da dupla com Renner

Nascido Geraldo Antonio de Carvalho, Rick nasceu em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. O cantor e compositor começou a carreira musical influenciado pelo pai, que cantava e compunha músicas de Folia de Reis.

Juan Ribeiro/Divulgação TV Aparecida Rick e Renner





Ainda jovem, passou a se apresentar e chegou a formar uma dupla com a irmã antes de seguir outros projetos. Mais tarde, consolidou sua trajetória no sertanejo ao lado de Renner.







