Rick, da dupla sertaneja com Renner, está entre os desaparecidos após um helicóptero perder contato nesta segunda-feira (21), na região serrana de Santa Catarina. As buscas pela aeronave estão concentradas no município de Urubici e em uma área próxima a São Joaquim.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), entre os possíveis ocupantes estão o cantor e o empresário Bruno Avelar. A aeronave teria decolado da região de Porto Belo, no litoral catarinense, com destino a São Joaquim.
O desaparecimento de Rick foi confirmado por sua assessoria de imprensa. Antes do voo, o cantor compartilhou nas redes sociais um registro em que aparece ao lado de Bruno Avelar.
Buscas acontecem em dois pontos
A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) informou ao iG que atua nas buscas por um helicóptero desaparecido na região de serra de Urubici. De acordo com a corporação, as equipes estão trabalhando por terra devido às condições climáticas e em conjunto com outras forças de resgate e segurança.
Até o momento, a PMSC afirma que ainda não há confirmação sobre quem estava a bordo da aeronave.
O Corpo de Bombeiros também informou ao iG que a operação está concentrada em dois pontos que ficam a aproximadamente 30 quilômetros de distância: o local apontado como possível área de queda e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.
Inicialmente, equipes de Urubici seguiram para a localidade de Vacas Gordas, indicada como provável local da queda. No entanto, os bombeiros não encontraram vestígios da aeronave no local. As buscas foram então direcionadas para a região do último sinal registrado, próxima a São Joaquim.
Cerca de 20 bombeiros participam da operação
A operação conta com aproximadamente 20 bombeiros militares, além de viaturas com tração 4x4 para facilitar o acesso às áreas de terreno difícil. As condições climáticas também são um dos obstáculos enfrentados pelas equipes durante os trabalhos.
Segundo o CBMSC, as buscas devem ser reforçadas nesta terça-feira (22), se necessário, com o emprego de um cão especializado em busca e resgate.
Até a última atualização, não havia confirmação oficial sobre o paradeiro da aeronave, nem sobre as condições dos possíveis ocupantes. As equipes permanecem mobilizadas e novas informações devem ser divulgadas conforme forem confirmadas pelas autoridades.
Quem é Rick, da dupla com Renner
Nascido Geraldo Antonio de Carvalho, Rick nasceu em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. O cantor e compositor começou a carreira musical influenciado pelo pai, que cantava e compunha músicas de Folia de Reis.
Ainda jovem, passou a se apresentar e chegou a formar uma dupla com a irmã antes de seguir outros projetos. Mais tarde, consolidou sua trajetória no sertanejo ao lado de Renner.