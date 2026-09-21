Reprodução Instagram Dira Paes surge de maiô em ensaio à beira de rio e ganha elogios

Aos 57 anos, Dira Paes encantou os seguidores ao compartilhar registros de um momento de tranquilidade em meio à natureza. Nesta segunda-feira (21), a atriz publicou uma sequência de fotos em que aparece à beira de um rio, aproveitando o início da semana para fazer um ensaio em clima de conexão com o ambiente.

Na legenda, Dira fez uma referência à música “Foi um rio que passou em minha vida”, de Paulinho Viola. Para os registros, a atriz escolheu um maiô marrom cavado, que combinou com os tons das formações rochosas e da vegetação ao redor.





Famosos e fãs elogiam Dira

Sorridente, Dira posou de braços abertos e também apareceu deitada sobre as pedras, aproveitando o cenário natural. As imagens rapidamente chamaram a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de elogios.

Entre os comentários, a atriz Alana Cabral, que contracenou com Dira em “Três Graças”, escreveu: “Deusa mor”. Helena Fernandes também deixou um elogio: “Linda”. Outros fãs destacaram a beleza da atriz e a paisagem escolhida para o ensaio.

“Tão tão linda! Te amamos!”, escreveu uma seguidora. “Deslumbrante você e a natureza”, comentou outra.



