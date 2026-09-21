Reprodução Instagram Andréa Sorvetão fala sobre dívida cobrada por Xuxa: “Vamos resolver”





Andréa Sorvetão falou sobre a ação movida por Xuxa Meneghel envolvendo uma dívida relacionada a um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ex-paquita afirmou que tomou conhecimento do processo pela imprensa e disse que seus advogados já estão analisando o caso.

“Então, eu fiquei sabendo pela mídia no sábado, como todos. Eu acho que não tinha nem chegado à mesa do juiz e a imprensa soube primeiro. Meus advogados estão analisando diante de tudo, e o que se é devido tem que ser pago, né? Vamos aguardar!”, declarou Sorvetão em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Ex-paquita afirma que pretende resolver a dívida

Sorvetão também destacou que ela e o marido, Conrado, sempre mantiveram uma postura transparente e afirmou que pretende solucionar a pendência financeira com Xuxa.

“Eu acho que todo o público já conhece a nossa índole. Sempre fomos muito transparentes. Se há algo devido, como realmente aconteceu, a gente vai resolver”, afirmou.

Em outro pronunciamento nas redes sociais, a ex-paquita explicou que só teria tomado conhecimento da dívida em 2023. Segundo ela, a situação ocorreu em um período de dificuldades financeiras da família, enquanto Conrado enfrentava um câncer.

Entenda a dívida do imóvel

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois, o débito relacionado ao apartamento chega atualmente a cerca de R$ 26 mil. O imóvel teria sido cedido por Xuxa a Sorvetão por meio de um contrato de comodato assinado em janeiro de 2020, com duração prevista de 48 meses.

Pelo acordo, a ex-paquita ficaria responsável por despesas como condomínio, IPTU, taxa de incêndio, luz e gás. O apartamento teria sido devolvido em abril de 2021, mas com valores pendentes que, após atualização, chegaram ao montante cobrado na ação.

Sorvetão tentou parcelar o valor

Segundo a ex-paquita, diante da situação financeira enfrentada pela família na época, ela tentou negociar o pagamento da dívida. Sorvetão afirmou que propôs quitar o valor em 22 parcelas, mas a proposta não teria sido aceita.

“Eu propus um acordo que daria para a gente pagar em 22 vezes. Ela não aceitou porque ela falou que no máximo aceitaria em 2 vezes. Eu realmente não tinha condição de pagar naquela época”, contou.

Agora, Sorvetão afirma que seus advogados estão avaliando o caso e que pretende buscar uma solução para a pendência.



