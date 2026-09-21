Reprodução/Internet Fabiana Teixeira revelou ter recebido diagnóstico de cisto cerebral

Fabiana Teixeira, vice-campeã do BBB 12, revelou que recebeu diagnóstico de um cisto no cérebro após realizar uma ressonância do crânio. Aos 50 anos, a influenciadora e empresária decidiu tornar o assunto público depois de retornar no domingo (20) de uma viagem ao Havaí com o marido, Alessandro Toniello. Ela contou que entrou em pânico ao abrir o resultado, mas recebeu orientação médica para manter acompanhamento periódico do quadro.

Fabiana Teixeira terá acompanhamento periódico

Segundo Fabiana Teixeira, ela normalmente espera pelo médico antes de consultar resultados de exames. Desta vez, porém, decidiu abrir o documento e se assustou ao encontrar a informação sobre o cisto. A ex-participante do Big Brother Brasil afirmou que imediatamente relacionou a descoberta a sintomas que vinha percebendo, como dores de cabeça e problemas de memória. A reação inicial foi marcada por medo, questionamentos e choro antes da avaliação realizada pelo profissional responsável pelo acompanhamento.

"Fiz uma ressonância no crânio e apareceu um cisto no meu cérebro. Entrei em pânico quando eu vi. Geralmente, deixo para o médico abrir o resultado. Desta vez, abri e entrei em pânico. 'Será que é por isso que minha memória anda ruim? Será que é por isso que sinto dores de cabeça?' foram alguns questionamentos que eu tive. Fiquei desesperada, chorei tanto", contou.

Após analisar o exame, o médico orientou Fabiana a manter a tranquilidade e estabeleceu uma rotina de acompanhamento. Conforme o relato da empresária, o monitoramento ocorrerá inicialmente em intervalos de três meses. Caso o tamanho do cisto permaneça estável, a frequência será alterada posteriormente para avaliações a cada seis meses.

A ex-BBB afirmou que ficou bastante assustada com a descoberta antes de conversar com o profissional e receber as orientações sobre os próximos passos. "Fiquei muito assustada. O médico olhou, avaliou e falou para eu ficar tranquila. O monitoramento será feito a cada três meses e, depois, se o tamanho se mantiver, a cada seis", disse.

Fabiana Teixeira contou que os médicos a tranquilizaram antes de sua viagem ao Havaí. A influenciadora seguiu com os planos e passou as férias no destino ao lado de Alessandro Toniello. Durante o período fora do Brasil, ela procurou ressignificar a experiência vivida desde a descoberta do cisto. "Quando fui para a viagem, eu me emocionava a todo instante", disse.