Fabiana Teixeira, vice-campeã do BBB 12, revelou que recebeu diagnóstico de um cisto no cérebro após realizar uma ressonância do crânio. Aos 50 anos, a influenciadora e empresária decidiu tornar o assunto público depois de retornar no domingo (20) de uma viagem ao Havaí com o marido, Alessandro Toniello. Ela contou que entrou em pânico ao abrir o resultado, mas recebeu orientação médica para manter acompanhamento periódico do quadro.Segundo Fabiana Teixeira, ela normalmente espera pelo médico antes de consultar resultados de exames. Desta vez, porém, decidiu abrir o documento e se assustou ao encontrar a informação sobre o cisto. A ex-participante do Big Brother Brasil afirmou que imediatamente relacionou a descoberta a sintomas que vinha percebendo, como dores de cabeça e problemas de memória. A reação inicial foi marcada por medo, questionamentos e choro antes da avaliação realizada pelo profissional responsável pelo acompanhamento.
Fabiana Teixeira terá acompanhamento periódico
"Fiz uma ressonância no crânio e apareceu um cisto no meu cérebro. Entrei em pânico quando eu vi. Geralmente, deixo para o médico abrir o resultado. Desta vez, abri e entrei em pânico. 'Será que é por isso que minha memória anda ruim? Será que é por isso que sinto dores de cabeça?' foram alguns questionamentos que eu tive. Fiquei desesperada, chorei tanto", contou.Após analisar o exame, o médico orientou Fabiana a manter a tranquilidade e estabeleceu uma rotina de acompanhamento. Conforme o relato da empresária, o monitoramento ocorrerá inicialmente em intervalos de três meses. Caso o tamanho do cisto permaneça estável, a frequência será alterada posteriormente para avaliações a cada seis meses.A ex-BBB afirmou que ficou bastante assustada com a descoberta antes de conversar com o profissional e receber as orientações sobre os próximos passos. "Fiquei muito assustada. O médico olhou, avaliou e falou para eu ficar tranquila. O monitoramento será feito a cada três meses e, depois, se o tamanho se mantiver, a cada seis", disse.Fabiana Teixeira contou que os médicos a tranquilizaram antes de sua viagem ao Havaí. A influenciadora seguiu com os planos e passou as férias no destino ao lado de Alessandro Toniello. Durante o período fora do Brasil, ela procurou ressignificar a experiência vivida desde a descoberta do cisto. "Quando fui para a viagem, eu me emocionava a todo instante", disse.