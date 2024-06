Reprodução/Instagram O cantor sertanejo Rick, que faz parte da famosa dupla com Renner, teve de ser hospitalizado em Birigui, interior de São Paulo, após uma indisposição

O cantor Rick, da dupla com Renner, passou mal durante um show realizado em Birigui, no interior de São Paulo, na terça-feira (25). O artista de 57 anos precisou ser levado ao hospital, mas foi liberado horas depois.

Marcos Nascimento, empresário da dupla, disse ao portal Leo Dias, que Rick teve apenas "uma indisposição" e a ida ao hospital foi por precaução. O iG Gente também entrou em contato com o profissional, mas não teve retorno até o momento de publicação desta matéria.

Como Rick passa bem, a agenda de show dos cantores segue normal. A dupla, inclusive, já está a caminho de Firminópolis, em Goiás, onde fará um show nesta quarta-feira (26).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp