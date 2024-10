Reprodução: Instagram Rick usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após o momento tenso

Rick, da dupla com Renner, sofreu um acidente de carro na última quarta-feira (2) . A notícia foi confirmada pela assessoria do cantor. De acordo com a equipe, o momento aconteceu na BR-282 em direção a Rancho Queimado (SC).



Ainda segundo o comunicado, o carro que ele dirigia acabou derrapando e colidiu com uma mureta. "Felizmente o cantor não sofreu nenhum ferimento e está bem, descansando do susto em sua casa. Agradecemos a todos o carinho e preocupação", finalizou o time do astro musical.

Na manhã desta quinta (3), Rick confortou os fãs e explicou o que aconteceu . "Eu sofri um pequeno acidente sozinho. Não teve ninguém envolvido além de mim. Eu perdi o controle do meu Jeep e ele é um carro alto e tem uma estabilidade bem diferente de um carro normal, mas graças a Deus não aconteceu nada", detalhou o musicista.

"Não tem nada a ver com cansaço. Já vi gente dizendo 'O Rick terminou o show'. Eu não tava fazendo show. Tava em São Paulo e voltei para o meu rancho [...] Tava chovendo muito e aconteceu isso", rebateu ele ao desmentir possíveis especulações. "Estou muito bem e muito obrigado pela preocupação de todos. Amo vocês", concluiu ele.

