Reprodução/LinkedIn/Luis Henrique/Reprodução Luis Henrique Guimarães substituirá Frederic Kachar

A TV Globo escalou Luis Henrique Guimarães, vice-presidente executivo da holding do Grupo Globo, para assumir a direção-geral de Mídia e Imprensa e Rádio da organização após a demissão de Frederic Kachar, anunciada na última quinta (15).

O desligamento de Kachar ocorreu após o vazamento de conversas que ele mantinha com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso desde março deste ano.

A emissora carioca, por meio de João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, informou que as conversas apontaram uma relação inadequada entre o executivo e um anunciante da Editora Globo.

No mesmo informativo, o Grupo Globo afirmou que Luis Henrique Guimarães assumirá interinamente a direção-geral de Mídia Impressa e Rádio.

Quem é Luis Henrique Guimarães?

Reprodução/YouTube/XP Luis Henrique Guimarães





Com forte experiência em cargos de liderança na área empresarial, Guimarães construiu parte de sua carreira na Shell, onde trabalhou em posições de liderança no Brasil e no exterior.

Ele também foi presidente da Comgás e da Raízen, organização criada a partir de uma parceria entre a Shell e a Cosan. Em 2025, o profissional foi escolhido para liderar a implementação da holding do Grupo Globo, projeto iniciado em janeiro de 2026 para lidar com assuntos estratégicos da empresa.









Nota na íntegra:

Comunicamos hoje o desligamento de Frederic Kachar da direção-geral de Mídia Impressa e Rádio. Ontem, tivemos acesso ao conteúdo de conversas privadas mantidas com Daniel Vorcaro entre outubro de 2023 e julho de 2025, que revelaram uma relação inadequada do executivo com um anunciante da Editora Globo. Reforço aqui o nosso compromisso com a ética e a transparência e, sobretudo, reafirmo a absoluta independência editorial do jornalismo de nossos veículos, premissa essencial de nossa atuação.

O protagonismo da cobertura crítica, isenta e independente que os nossos veículos têm feito do caso Master é a demonstração mais concreta do compromisso inegociável de todos com os Princípios Editoriais do Grupo Globo. Desde sempre, nossos profissionais e veículos têm trazido informações e denúncias que ganharam grande destaque e repercutiram em toda a imprensa. Nosso noticiário, absolutamente independente de patrocínio ou de qualquer relação comercial, pode ser verificado facilmente na cobertura dos mais diversos assuntos — a do caso Master é apenas um deles.

Reconhecemos os 29 anos de dedicação de Frederic Kachar ao desenvolvimento dos negócios de mídia no Grupo Globo. Ao longo de sua trajetória, Frederic Kachar exerceu diferentes funções de liderança, assumindo, em 2008, a direção-geral da Editora Globo e, em 2015, também a da Infoglobo. Em 2018, liderou a integração dos negócios na nova Editora Globo, que reúne marcas como O GLOBO, Extra e Valor, além das publicações das Edições Globo Condé Nast e da Globo Livros. A partir de 2020, passou a responder também pelo Sistema Globo de Rádio, conduzindo iniciativas de transformação digital, modernização e reestruturação das empresas.

Informamos que Luis Henrique Guimarães, vice-presidente executivo da holding do Grupo Globo, vai acumular interinamente a direção-geral de Mídia Impressa e Rádio.