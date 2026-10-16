TV Brasil Pe. Fábio de Melo comenta sobre depressão

O Padre Fábio de Melo, de 55 anos, falou sobre sua luta contra uma forte depressão. Durante uma participação no Sem Censura, da TV Brasil, na última quinta-feira (15), o sacerdote contou como a doença afeta sua rotina e afirmou que os momentos mais desafiadores do dia são as manhãs.

"Desde que eu me entendo por gente, nunca acordei feliz. Eu posso estar no melhor lugar do mundo, mas eu não acordo feliz. É meu, é uma sombra que eu levo, e eu acredito que a sombra seja o lado positivo da minha criatividade", confessou.

O religioso pontuou que a tristeza é algo "comum" em sua rotina e afirmou que isso faz parte de sua sensibilidade: "É isso que me faz ter a sensibilidade que eu tenho. Não sou uma pessoa eufórica. Eu acordo triste, eu acordo desanimado. Tudo aquilo que eu decidi à noite, que eu estava superfeliz, no outro dia eu amanheço arrependido", disse.

Padre Fábio também comentou sobre o tratamento com medicamentos. De acordo com ele, as doses mais altas melhoravam seu humor, mas afetavam drasticamente a maneira como lidava com as emoções: "Eu levo um tempo para metabolizar isso, passar e falar: 'Agora vamos para o eixo'. Quando eu tomava muitos remédios, eu ficava ótimo para os outros. Claro, eu era a melhor pessoa do mundo. Já acordava felizinho, não tinha conflitos, mas também não tinha nenhum processo humano em ebulição que me ajudasse a ser quem eu sou", afirmou.

Reprodução/@pefabiodemelo Padre Fábio de Melo

O religioso também disse que conseguiu encontrar um tratamento que o ajuda mais: "Então, quando encontrei a medicação e a dosagem certas para lidar com uma depressão crônica, comecei a ter isso. Eu sei que, de manhã, eu sou assim", disse.

Quem é Fábio de Melo?

Conhecido por ser um sacerdote católico , Fábio de Melo é também artista, professor universitário e escritor brasileiro. Como cantor, chegou a gravar oito discos pela gravadora católica Paulinas-COMEP.

Reprodução/Instagram Padre Fábio de Melo reflete sobre perdão em meio a críticas

Ao todo, Fábio já vendeu mais de 3 milhões de cópias de CDs (1,8 milhão pela Som Livre), além de 3,5 milhões de livros. Atualmente, apresenta um programa na TV Canção Nova, intitulado Direção Espiritual. Em 2019, foi considerado um dos maiores influenciadores digitais do Brasil.

O pároco nasceu na cidade de Formiga, Minas Gerais. É mestre em antropologia teológica, sendo ordenado padre em 2001, pertencendo atualmente à Diocese de Taubaté, em São Paulo. É graduado em Filosofia e Teologia, além de ser pós-graduado em Educação e mestre em Teologia Sistemática.