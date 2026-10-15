Dani Calabresa fará sua estreia em novelas como uma das protagonistas de Elas que Lutem, próxima produção das sete da Globo. A atriz e humorista interpretará uma ex-modelo que perde todas as economias após sofrer um golpe do noivo e acaba envolvida em um acidente aéreo na Amazônia. Escrita por Daniel Ortiz e Victor Atherino, a trama também terá Heslaine Vieira e Vitória Strada nos papéis centrais, com estreia prevista para março de 2027.Na história, o noivo da personagem de Dani Calabresa é um empresário que foge depois de declarar a falência de um de seus negócios. Determinada a recuperar o dinheiro, a ex-modelo embarca com outras vítimas do golpe em um voo para Manaus, onde fica a sede da empresa. A viagem termina em desastre quando a aeronave cai na Floresta Amazônica, deixando os passageiros em situação de risco. A informação é do Notícias da TV.Após a queda do avião, a personagem de Dani Calabresa se separará dos demais passageiros e ficará perdida na floresta com outras cinco pessoas. Entre elas estará uma camelô do Brás, interpretada por Heslaine Vieira, que investiu no negócio o próprio dinheiro e o do pai. Vitória Strada viverá uma psicóloga de Mato Grosso que também perdeu o patrimônio da família ao aplicar recursos no empreendimento.
Humorista terá primeiro papel fixo em novela
As primeiras semanas de Elas que Lutem acompanharão a tentativa de sobrevivência do grupo na selva. Os seis personagens enfrentarão dificuldades de convivência, aguardarão o resgate e desenvolverão novos interesses amorosos. A direção artística ficará a cargo de Fred Mayrink. Rodrigo Simas fará par romântico com Heslaine Vieira, enquanto Alessandra Negrini, Belo e Marcelo Medici estão entre os nomes cotados para participar do elenco.A equipe de colaboradores de Daniel Ortiz e Victor Atherino será formada por Celso Taddei, Cris Werson, Daisy Chaves, Fabrício Santiago, Flávia Bessone e Nilton Braga. A humorista estreou na televisão em Sem Controle (2007), do SBT, e ganhou projeção no Furo MTV (2009-2013), ao lado de Bento Ribeiro. Depois, trabalhou como repórter do CQC - Custe o Que Custar (2008-2015), na Band. Na Globo desde 2015, participou do Zorra (2015-2019), da Escolinha do Professor Raimundo (2015-2020), da Dança dos Famosos e de um quadro do Big Brother Brasil.