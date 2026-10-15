Reprodução/Internet Dani Calabresa estreará em novelas como protagonista da Globo em 2027

Dani Calabresa fará sua estreia em novelas como uma das protagonistas de Elas que Lutem, próxima produção das sete da Globo. A atriz e humorista interpretará uma ex-modelo que perde todas as economias após sofrer um golpe do noivo e acaba envolvida em um acidente aéreo na Amazônia. Escrita por Daniel Ortiz e Victor Atherino, a trama também terá Heslaine Vieira e Vitória Strada nos papéis centrais, com estreia prevista para março de 2027.

Na história, o noivo da personagem deé um empresário que foge depois de declarar a falência de um de seus negócios. Determinada a recuperar o dinheiro, a ex-modelo embarca com outras vítimas do golpe em um voo para Manaus, onde fica a sede da empresa. A viagem termina em desastre quando a aeronave cai na Floresta Amazônica, deixando os passageiros em situação de risco. A informação é do Notícias da TV.

Humorista terá primeiro papel fixo em novela

Após a queda do avião, a personagem dese separará dos demais passageiros e ficará perdida na floresta com outras cinco pessoas. Entre elas estará uma camelô do Brás, interpretada por Heslaine Vieira, que investiu no negócio o próprio dinheiro e o do pai. Vitória Strada viverá uma psicóloga de Mato Grosso que também perdeu o patrimônio da família ao aplicar recursos no empreendimento.

As primeiras semanas de Elas que Lutem acompanharão a tentativa de sobrevivência do grupo na selva. Os seis personagens enfrentarão dificuldades de convivência, aguardarão o resgate e desenvolverão novos interesses amorosos. A direção artística ficará a cargo de Fred Mayrink. Rodrigo Simas fará par romântico com Heslaine Vieira, enquanto Alessandra Negrini, Belo e Marcelo Medici estão entre os nomes cotados para participar do elenco.

A equipe de colaboradores de Daniel Ortiz e Victor Atherino será formada por Celso Taddei, Cris Werson, Daisy Chaves, Fabrício Santiago, Flávia Bessone e Nilton Braga. A humorista estreou na televisão em Sem Controle (2007), do SBT, e ganhou projeção no Furo MTV (2009-2013), ao lado de Bento Ribeiro. Depois, trabalhou como repórter do CQC - Custe o Que Custar (2008-2015), na Band. Na Globo desde 2015, participou do Zorra (2015-2019), da Escolinha do Professor Raimundo (2015-2020), da Dança dos Famosos e de um quadro do Big Brother Brasil.