Reprodução/Internet/divulgação Frederic Kachar e Daniel Vorcaro

Frederic Kachar, conhecido apenas como Fred Kachar, foi demitido do Grupo Globo nesta quinta-feira (15), após o vazamento de conversas privadas que manteve com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. O executivo ocupava o cargo de diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio e estava havia quase 30 anos no conglomerado de comunicação.

As mensagens trocadas entre outubro de 2023 e julho de 2025 abordavam negociações de patrocínio para eventos do grupo, pedidos de visibilidade para pessoas e marcas ligadas a Vorcaro, além de comentários sobre reportagens jornalísticas e convites para encontros privados.

Em nota, a Globo afirmou que o conteúdo das conversas revelava “uma relação inadequada do executivo com um anunciante”. A empresa também reafirmou seu compromisso com a ética, a transparência e a independência editorial de seus veículos.

Afinal, quem é Frederic Kachar?

Economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Kachar tem MBA em Finanças pelo Ibmec e formação executiva pelo Insead, em parceria com a Fundação Dom Cabral. Antes de chegar à direção de empresas do grupo, trabalhou na consultoria Deloitte Touche Tohmatsu entre 1995 e 1997.

Sua trajetória no Grupo Globo começou em 1997, na Infoglobo, empresa responsável pelos jornais O Globo e Extra. Ele também passou pela área financeira do Diário de S.Paulo antes de assumir funções de liderança na Editora Globo.

Reprodução/Internet/divulgação Frederic Kachar

Em 2002, ingressou na Editora Globo como diretor financeiro. Seis anos depois, em 2008, assumiu a direção-geral da empresa. Em 2015, passou a acumular também a direção-geral da Infoglobo.

Ao longo da carreira, Kachar esteve à frente de operações relacionadas a jornais como O Globo, Extra e Valor Econômico, revistas como Vogue e Marie Claire e o Sistema Globo de Rádio, que inclui a CBN.

Segundo a Globo, o nome do substituto para comandar a Editora Globo e o Sistema Globo de Rádio será anunciado em breve.

Qual era a relação de Kachar com Daniel Vorcaro?

A relação entre o executivo e Daniel Vorcaro veio a público após a divulgação, pela Polícia Federal, de mensagens extraídas do celular do então controlador do Banco Master. Os diálogos indicam que os dois mantinham contato frequente e conversavam tanto sobre negócios quanto sobre assuntos pessoais.

Reprodução/Divulgação/Internet Frederic Kachar

Uma das frentes envolvia patrocínios do banco e de marcas associadas a Vorcaro em eventos da Editora Globo. O Banco Master patrocinou o Baile da Vogue de 2024 com R$ 825 mil e o camarote da editora no Carnaval de 2023 com R$ 1,6 milhão, segundo uma tabela enviada por Kachar ao banqueiro.

As mensagens também indicaram que Vorcaro pediu ajuda para dar visibilidade à então namorada, a influenciadora Martha Graeff, e à marca de suplementos ligada a ela. Em resposta, Kachar afirmou que tentaria viabilizar destaque em publicações do grupo, incluindo Vogue, Marie Claire e Ela.

Além disso, os diálogos incluíam reclamações do ex-empresário sobre reportagens e comentários publicados por jornalistas do grupo. Em alguns episódios, Kachar chegou a responder às críticas e defendeu o trabalho jornalístico, argumentando que as matérias apresentavam os diferentes lados dos fatos.



