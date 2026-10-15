Frederic Kachar, conhecido apenas como Fred Kachar, foi demitido do Grupo Globo nesta quinta-feira (15), após o vazamento de conversas privadas que manteve com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. O executivo ocupava o cargo de diretor-geral de Mídia Impressa e Rádio e estava havia quase 30 anos no conglomerado de comunicação.
As mensagens trocadas entre outubro de 2023 e julho de 2025 abordavam negociações de patrocínio para eventos do grupo, pedidos de visibilidade para pessoas e marcas ligadas a Vorcaro, além de comentários sobre reportagens jornalísticas e convites para encontros privados.
Em nota, a Globo afirmou que o conteúdo das conversas revelava “uma relação inadequada do executivo com um anunciante”. A empresa também reafirmou seu compromisso com a ética, a transparência e a independência editorial de seus veículos.
Afinal, quem é Frederic Kachar?
Economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Kachar tem MBA em Finanças pelo Ibmec e formação executiva pelo Insead, em parceria com a Fundação Dom Cabral. Antes de chegar à direção de empresas do grupo, trabalhou na consultoria Deloitte Touche Tohmatsu entre 1995 e 1997.
Sua trajetória no Grupo Globo começou em 1997, na Infoglobo, empresa responsável pelos jornais O Globo e Extra. Ele também passou pela área financeira do Diário de S.Paulo antes de assumir funções de liderança na Editora Globo.
Em 2002, ingressou na Editora Globo como diretor financeiro. Seis anos depois, em 2008, assumiu a direção-geral da empresa. Em 2015, passou a acumular também a direção-geral da Infoglobo.
Ao longo da carreira, Kachar esteve à frente de operações relacionadas a jornais como O Globo, Extra e Valor Econômico, revistas como Vogue e Marie Claire e o Sistema Globo de Rádio, que inclui a CBN.
Segundo a Globo, o nome do substituto para comandar a Editora Globo e o Sistema Globo de Rádio será anunciado em breve.
Qual era a relação de Kachar com Daniel Vorcaro?
A relação entre o executivo e Daniel Vorcaro veio a público após a divulgação, pela Polícia Federal, de mensagens extraídas do celular do então controlador do Banco Master. Os diálogos indicam que os dois mantinham contato frequente e conversavam tanto sobre negócios quanto sobre assuntos pessoais.
Uma das frentes envolvia patrocínios do banco e de marcas associadas a Vorcaro em eventos da Editora Globo. O Banco Master patrocinou o Baile da Vogue de 2024 com R$ 825 mil e o camarote da editora no Carnaval de 2023 com R$ 1,6 milhão, segundo uma tabela enviada por Kachar ao banqueiro.
As mensagens também indicaram que Vorcaro pediu ajuda para dar visibilidade à então namorada, a influenciadora Martha Graeff, e à marca de suplementos ligada a ela. Em resposta, Kachar afirmou que tentaria viabilizar destaque em publicações do grupo, incluindo Vogue, Marie Claire e Ela.
Além disso, os diálogos incluíam reclamações do ex-empresário sobre reportagens e comentários publicados por jornalistas do grupo. Em alguns episódios, Kachar chegou a responder às críticas e defendeu o trabalho jornalístico, argumentando que as matérias apresentavam os diferentes lados dos fatos.