Reprodução/Internet Demet Özdemir é resgatada de barco após inundação

Demet Özdemir, protagonista da novela turca A Sonhadora (2018), disponível no Globoplay, precisou ser resgatada de barco após ficar ilhada em um estúdio de Istambul, na Turquia. Fortes chuvas inundaram o complexo e impediram a saída de cerca de 120 pessoas, entre elas o cantor Murat Boz. Antes da chegada do socorro, a atriz pediu ajuda pelas redes sociais e alertou que o nível da água continuava subindo.

Demet Özdemir pediu socorro durante inundação

O alagamento atingiu o Phoenix Studios, localizado em Ayazağa, no distrito de Sarıyer. A inundação mobilizou equipes de emergência, bombeiros e profissionais de busca e salvamento. Imagens divulgadas da operação mostraram Demet Özdemir deixando a área alagada em uma embarcação, com auxílio dos responsáveis pelo resgate. Outras pessoas que estavam no complexo também precisaram de assistência para sair do local.

Antes de ser retirada do estúdio, a atriz usou seu perfil nas redes sociais para pedir uma resposta das autoridades. "Estamos aguardando ajuda de todas as autoridades competentes", escreveu. Demet informou que mantinha contato com os profissionais responsáveis pelo atendimento e solicitou rapidez na retirada das pessoas que permaneciam presas no complexo.

"Esperamos que eu, meus colegas de equipe e todos os outros presos aqui possamos ser resgatados sem mais demora. A água está subindo; essa é a nossa maior urgência no momento", afirmou

O cantor Murat Boz também recorreu às redes sociais para relatar as condições dentro do estúdio. Segundo ele, o fornecimento de energia elétrica havia sido interrompido, e a inundação impedia sua saída. O artista pediu ajuda diante das dificuldades provocadas pelo temporal. Assim como Demet Özdemir, ele permaneceu no complexo até a chegada das equipes responsáveis pela evacuação.

A operação contou com a participação da agência turca de gestão de desastres, equipes médicas de emergência, Corpo de Bombeiros de Istambul e grupos de salvamento. Os profissionais utilizaram embarcações para retirar pessoas da região inundada. Registros da evacuação mostraram passageiros recebendo auxílio durante o desembarque, além da retirada da protagonista de A Sonhadora.

Murat Boz foi resgatado nas primeiras horas da manhã, com apoio da gendarmeria e da guarda costeira. O cantor estava entre as pessoas que haviam informado publicamente a impossibilidade de deixar o estúdio. A retirada ocorreu depois da mobilização dos órgãos responsáveis pelo atendimento à emergência provocada pelas chuvas na região de Istambul.

Os efeitos do temporal também atingiram outros profissionais do entretenimento turco. A apresentadora Ece Vahapoğlu e a cantora Aylin Çoşkun relataram nas redes sociais que suas casas foram inundadas. Já a artista Nazan Öncel afirmou ter ficado ilhada. Os relatos ocorreram durante o mesmo episódio de fortes chuvas que provocou o resgate de Demet Özdemir e das demais pessoas presas no estúdio.