Reprodução/Internet Boni Pai

A TV Globo passa pelo pior momento de sua história, tanto nas finanças quanto na programação.

E o motivo vem desde o comando de Roberto Irineu, que tirou Boni Pai de lá.

O motivo de Roberto Irineu ter afastado Boni Pai seria o fato de guardar muita mágoa dele.

Quando Roberto Irineu era adolescente, Boni não permitia que ele ficasse na ilha de edição enquanto trabalhava. Boni o tirava de lá aos gritos e palavrões.

Roberto Irineu jamais esqueceu nem perdoou isso.

Assim que o pai, Roberto Marinho, se afastou, Roberto Irineu afastou Boni Pai.

Sob o pretexto de economia, a atitude de Roberto Irineu foi péssima.

Para substituir as funções de Boni, a TV Globo contratou 16 pessoas.

Sim, foram 16 pessoas para substituir o que Boni Pai fazia sozinho.

E, daquela época até os dias de hoje, a situação da TV Globo só piorou.

As novelas e os autores estão no pior nível possível, seja na dramaturgia, seja na escolha de atores ou diretores.

E agora, com Paulo Marinho como presidente da TV Globo, as coisas ficaram piores, pois ele demonstra falta de experiência e de talento para o cargo.

Certa vez, Boni Pai disse que a TV Globo cresceu gastando e que pioraria ao economizar.

Não é segredo que a TV Globo enfrentou um problema financeiro enorme e foi ajudada pela Presidência da República, que permitiu um desconto de 50% no pagamento de uma dívida colossal que a emissora não tinha como pagar.

Foi uma conversa direta entre João Roberto Marinho e Dilma Rousseff que permitiu o desconto.





Depois disso, a TV Globo foi salva porque vendeu a GloboSat para a Claro.

O grande volume de dinheiro que existe no caixa da TV Globo é proveniente dessa venda.

É de lamentar que o comando da TV Globo esteja nas mãos de gente que só faz piorar o Ibope e o desempenho da emissora.