Reprodução/TV Bandeirantes Adriana Araújo no Debate da Band

Após os candidatos à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desistirem dos debates do primeiro turno das eleições de 2026, uma nova rodada está chegando por aí. Com a chegada do segundo turno, as emissoras de televisão já cravaram os dias em que irão promover o encontro dos presidenciáveis.

A Band, que por tradição é a primeira a produzir o debate, alterou a data do confronto. Com isso, quem abre a sequência de embates neste segundo turno é a Record, seguida pelo SBT e pela Band, com a TV Globo fechando a rodada.

Estarão presentes

Em um bate-papo com a imprensa, após uma reunião com seus aliados em Brasília, Flávio confirmou que irá participar dos debates contra Lula no segundo turno. Porém, a campanha ainda avaliará quais convites irá aceitar, já que restam somente três semanas até a eleição.

Lula esteve ausente do debate da Band no primeiro turno das eleições e também não participou do confronto que seria realizado pela Globo, preferindo conceder uma entrevista a Igor 3K, do canal Flow Podcast. Já no segundo turno, o petista deverá participar dos próximos embates.









Debate cancelado

Durante o primeiro turno, diante das ausências de Lula e Flávio Bolsonaro e da decisão da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de proibir que os púlpitos destinados aos ausentes permanecessem vazios, a Globo optou por cancelar o debate.

Segundo turno na Globo

Na TV Globo, o debate deverá ficar sob o comando da âncora do "Jornal Globo", Renata Lo Prete. No primeiro turno, César Tralli havia sido escalado para conduzir o último embate entre todos os presidenciáveis.

Reprodução/TV Globo César Tralli nas eleições

Porém, ao cancelar o debate por "segurança jurídica", o apresentador anunciou a decisão ao público ainda durante sua atração, que, naquele dia, foi comandada por Hélter Duarte e Ana Paula Araújo.

Confira as datas previstas para os debates:

11/10: Record

15/10: SBT

18/10: Band

23/10: TV Globo