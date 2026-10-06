Reprodução/Internet Jornal da Band marcou 3,78 pontos na noite de segunda-feira

A alta temperatura do noticiário da eleição presidencial catapultou o Jornal da Band para uma de suas maiores audiências do ano. De volta ao posto de terceiro noticiário mais visto do país, o telejornal comandado por Adriana Araújo e Eduardo Oinegue registrou sua segunda melhor performance do ano, quando levadas em consideração apenas as edições de segunda-feira. Considerando os demais dias da semana, o jornalístico conquistou a sua quinta maior média de 2026.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição de segunda (5) doconquistou uma média superior ao momento de maior ibope do SBT ao longo de todo o dia. Entre 19h20 e 20h30, Adriana Araújo e Eduardo Oinegue emplacaram 3,78 pontos, anotando uma vantagem de 36% na comparação com o SBT Cidades e o SBT Brasil, que ficaram em quarto lugar na faixa.

Com um pico de 4,38 pontos, oconseguiu números não vistos pela emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) na segunda. O SBT teve o seu melhor desempenho diário com o telejornal SBT Brasil, que marcou 3,09 pontos de média em sua faixa completa, das 19h45 às 20h52. O minuto de melhor audiência diária da emissora foi às 22h48, durante a exibição do Programa do Ratinho.

Outros destaques

Além da vitória relevante de seu principal jornalístico, a Band conseguiu ter, nas 24 horas do dia, mais atrações em terceiro lugar do que o SBT na vice-liderança. Enquanto a adversária emplacou o segundo lugar apenas com o SBT Notícias, exibido da 1h40 às 6h da manhã, a emissora suplantou sua principal concorrente também com a edição local do Brasil Urgente, ficando em terceiro lugar das 17h30 às 20h30 -- 4 programas do SBT ficaram em quarto lugar nas suas faixas.

Na Globo, a estreia de Roque Santeiro (1985) também apareceu entre os destaques de audiência da segunda-feira. A novela registrou 11,04 pontos na Grande São Paulo e conseguiu reunir mais público do que Além do Tempo (2015), que marcou 10,61.

Na Record, Iludida recuperou público e chegou aos 5,45 pontos, garantindo sua segunda melhor segunda-feira desde que passou a ser exibida. Já no SBT, Operação Mesquita marcou 0,94 ponto e deixou a emissora em terceiro lugar durante sua faixa.

O programa ficou atrás do Entrelinhas, exibido pela Record. Os resultados completaram uma segunda-feira em que atrações jornalísticas, novelas e produções da madrugada apresentaram alterações importantes na disputa pela audiência na Grande São Paulo.