Reprodução/The Ayrton Senna Photobook Adriane Galisteu e Ayrton Senna viveram em mansão luxuosa em Portugal.

Nos últimos anos de vida, Ayrton Senna escolheu Algarve, em Portugal, para ser seu refúgio em meio à rotina intensa da Fórmula 1. Para morar na região luxuosa, o piloto elegeu uma mansão avaliada em R$ 42 milhões, onde viveu ao lado de Adriane Galisteu.

O casal viveu na propriedade, localizada no condomínio de luxo Quinta do Lago, por dois anos. E foi lá que Adriane Galisteu recebeu, por telefone, a notícia do acidente que vitimou Ayrton Senna, durante o GP de Ímola, em 1° de maio de 1994.

Na época, o piloto resolveu comprar o imóvel sem sequer visitar a propriedade. De acordo com a revista Sábado, ele procurava um lugar parecido com a Inglaterra, mas com sol.

Outro fator que pesou na escolha da mansão foi a proximidade com o Aeroporto Internacional de Faro, a cerca de 15 minutos de distância. Com a ajuda do banqueiro Braguinha, Ayrton Senna, Adriane Galisteu e a cadelinha Kinda se mudaram para Portugal em 1992.

Reprodução/X Ayrton Senna e Adriane Galisteu viveram em mansão em Portugal.

Como é a mansão onde Ayrton Senna e Adriane Galisteu viveram

Com 10.500 m² de terreno e 900 m² construídos, a propriedade ficava na casa 14, entre os números 30 e 31 da rua Sado, dentro da Quinta do Lago.

A estrutura da mansão reúne espaços de lazer, descanso e voltados para a prática de atividades físicas. Entre as comodidades do imóvel estão uma piscina aquecida, uma quadra poliesportiva, utilizada para tênis ou futebol, e um campo de minigolfe.

Outro destaque da área externa da propriedade é o jardim cercado por bosques. Um anúncio publicado pela Imobiliária Portugal Propriety define o espaço como "Uma experiência extraordinariamente privada e pacífica num local tão perto de todas as comodidades da Quinta do Lago."

A casa principal é um show à parte. Com seis quartos e sete banheiros, também possui um hall de entrada espaçoso, com sala de estar ampla, com portas de correr e vista para a piscina. O imóvel também conta com área com lareira e ambientes destinados a refeições e jogos.

"A residência de seis quartos e sete banheiros é leve e brilhante. O hall de entrada elegante e espaçoso, com seu teto alto, define a cena para toda a propriedade. A sala de estar abre para a piscina através de portas deslizantes. O espaço em plano aberto possui uma sala de estar, uma sala de inverno afundada com lareira e uma área de refeições e jogos levantada", descreve o anúncio na Portugal Property.

Reprodução: Instagram Adriane Galisteu e Ayrton Senna

A propriedade ainda conta com uma construção à parte da casa principal, destinada a hóspedes. A edícula conta com três quartos e uma cozinha completa.



