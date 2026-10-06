Reprodução Instagram Danielle Winits vive em mansão de R$ 5 milhões com vista para o mar no Rio





Danielle Winits, de 52 anos, encontrou no Joá, um dos bairros mais exclusivos do Rio de Janeiro, o cenário para uma rotina mais reservada e próxima da natureza. Desde 2021, a atriz mora em uma mansão avaliada em cerca de R$ 5 milhões, localizada entre as zonas Sul e Oeste da capital fluminense.

Conhecida pela vista privilegiada, a residência foi apelidada pelo casal de “cabana contemporânea”. O imóvel é cercado pela vegetação e conta com uma ampla área externa, além de grandes portas de vidro que favorecem a entrada de luz natural. O mar também está presente na paisagem de diferentes pontos da casa.

Reprodução Instagram Danielle Winits





Casa com proposta sustentável

Desde que se mudou para o imóvel, Danielle passou a investir em mudanças para tornar a residência mais sustentável. Nas redes sociais, a atriz já contou que seu objetivo era transformar o espaço em um lar “o mais autossustentável possível”.

“Quando nos mudamos pra essa casa meu desejo era torná-la a mais auto sustentável possível”, afirmou ao mostrar detalhes da propriedade e algumas das adaptações realizadas.

Entre as iniciativas está a instalação de tecnologias para geração de energia solar. A medida contribui para reduzir o consumo de energia convencional e também está alinhada à proposta de tornar a residência mais eficiente.

A arquitetura da mansão também facilita o aproveitamento da iluminação natural. As grandes aberturas e o varandão integrado aos ambientes internos permitem maior circulação de luz durante o dia, enquanto a conexão entre áreas internas e externas valoriza a paisagem do Joá.

Reprodução Instagram Danielle Winits





Vida ao lado de André Gonçalves

Danielle Winits divide a residência com o ator André Gonçalves. Durante o período em que os dois ficaram separados, o artista chegou a deixar o imóvel, mas retornou à casa após a reconciliação do casal.

Antes de se mudar para o Joá, a atriz vivia no Itanhangá. Atualmente, ela tem entre os vizinhos nomes conhecidos do entretenimento, como Luciano Huck e Angélica.

Em uma publicação feita em um dos cômodos da mansão, Danielle também aproveitou para refletir sobre sua trajetória e as conquistas alcançadas ao longo dos anos.

“Nunca foi sorte e muito menos atalho. É desde sempre a maior ferramenta que norteia chamada trabalho.... Hoje acordei com um convite incrívelllll e mais um tão esperado! Agora corro pra mais um dia suado.. Porque é sobre batalhar em teu campo que ele será abençoado!”, escreveu.





Relembre trabalhos de Danielle Winits

Com mais de três décadas de carreira, Danielle Winits construiu uma trajetória marcada por trabalhos na televisão, no teatro e no cinema. Na televisão, suas participações mais recentes em novelas da TV Globo foram em "Totalmente Demais", em 2016, e novamente na produção em 2024, em participações especiais.

Nos últimos anos, a atriz também se dedicou a projetos nos palcos e nas telonas. Entre os espetáculos estão "CHOQUE! Procurando Sinais de Vida Inteligente", "Meninas Malvadas" e "Os Produtores".

No cinema, Danielle integrou o elenco de "Tudo Bem No Natal Que Vem" e da franquia "Os Farofeiros", mantendo uma atuação diversificada entre diferentes formatos.



