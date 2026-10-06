Danielle Winits vive em mansão de R$ 5 milhões com vista para o mar no Rio
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Danielle Winits vive em mansão de R$ 5 milhões com vista para o mar no Rio


Danielle Winits, de 52 anos, encontrou no Joá, um dos bairros mais exclusivos do Rio de Janeiro, o cenário para uma rotina mais reservada e próxima da natureza. Desde 2021, a atriz mora em uma mansão avaliada em cerca de R$ 5 milhões, localizada entre as zonas Sul e Oeste da capital fluminense.

Conhecida pela vista privilegiada, a residência foi apelidada pelo casal de “cabana contemporânea”. O imóvel é cercado pela vegetação e conta com uma ampla área externa, além de grandes portas de vidro que favorecem a entrada de luz natural. O mar também está presente na paisagem de diferentes pontos da casa.

Danielle Winits
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Danielle Winits


Casa com proposta sustentável

Desde que se mudou para o imóvel, Danielle passou a investir em mudanças para tornar a residência mais sustentável. Nas redes sociais, a atriz já contou que seu objetivo era transformar o espaço em um lar “o mais autossustentável possível”.

“Quando nos mudamos pra essa casa meu desejo era torná-la a mais auto sustentável possível”, afirmou ao mostrar detalhes da propriedade e algumas das adaptações realizadas.

Entre as iniciativas está a instalação de tecnologias para geração de energia solar. A medida contribui para reduzir o consumo de energia convencional e também está alinhada à proposta de tornar a residência mais eficiente.

A arquitetura da mansão também facilita o aproveitamento da iluminação natural. As grandes aberturas e o varandão integrado aos ambientes internos permitem maior circulação de luz durante o dia, enquanto a conexão entre áreas internas e externas valoriza a paisagem do Joá.

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Vida ao lado de André Gonçalves

Danielle Winits divide a residência com o ator André Gonçalves. Durante o período em que os dois ficaram separados, o artista chegou a deixar o imóvel, mas retornou à casa após a reconciliação do casal.

Antes de se mudar para o Joá, a atriz vivia no Itanhangá. Atualmente, ela tem entre os vizinhos nomes conhecidos do entretenimento, como  Luciano Huck e Angélica.

Em uma publicação feita em um dos cômodos da mansão, Danielle também aproveitou para refletir sobre sua trajetória e as conquistas alcançadas ao longo dos anos.

“Nunca foi sorte e muito menos atalho. É desde sempre a maior ferramenta que norteia chamada trabalho.... Hoje acordei com um convite incrívelllll e mais um tão esperado! Agora corro pra mais um dia suado.. Porque é sobre batalhar em teu campo que ele será abençoado!”, escreveu.

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Relembre trabalhos de Danielle Winits

Com mais de três décadas de carreira, Danielle Winits construiu uma trajetória marcada por trabalhos na televisão, no teatro e no cinema. Na televisão, suas participações mais recentes em novelas da TV Globo foram em "Totalmente Demais", em 2016, e novamente na produção em 2024, em participações especiais.

Nos últimos anos, a atriz também se dedicou a projetos nos palcos e nas telonas. Entre os espetáculos estão "CHOQUE! Procurando Sinais de Vida Inteligente", "Meninas Malvadas" e "Os Produtores".

No cinema, Danielle integrou o elenco de "Tudo Bem No Natal Que Vem" e da franquia "Os Farofeiros", mantendo uma atuação diversificada entre diferentes formatos. 


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