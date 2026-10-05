Reprodução/Record Adriane Galisteu comanda A Fazenda

A Fazenda da TV Record não tem Ibope porque o diretor Rodrigo Carelli faz um programa voltado para jovens e para os jovens que gostariam de estar na Fazenda.

O Rodrigo parece que não sabe que 85% do público da TV aberta é formado por mulheres acima de 50 anos, com cultura média.

O mesmo público das novelas.

E, para este público, A Fazenda não tem atração alguma para a dona de casa.

Vamos combinar que nem Rodrigo Carelli nem os superiores acima dele, Marcelo Silva, diretor de entretenimento, e Cristiana Cardoso, dona da TV, parecem ter uma ideia clara de qual é o público que vê a TV Record.

A Fazenda carece de talentos de interpretação.

Aquilo é um seriado de três meses, e os personagens só não existem para o diretor, que deveria ter criado os personagens.

É um assombro que nada lá na TV Record seja levado a sério na área de dramaturgia da Fazenda, que é um seriado diferente das novelas bíblicas.

Isto deveria ser primário, mas não é.



Cristiane Cardoso e seu marido, Renato Cardoso, se portam na TV Record como se fossem os reis da TV.

Foi assim que quebraram a TV Manchete e a TV Tupi.

Diretores que se achavam reis e desprezavam as donas de casa.