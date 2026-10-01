Se a lei for levada à risca, a TV Globo não é obrigada a incluir Renan Santos no debate de hoje. O candidato do Missão ficou fora da lista de convidados e tentou reverter a decisão na Justiça. O pedido chegou ao STF e foi distribuído à ministra Cármen Lúcia, depois de o TSE negar a solicitação.
Mas a TV aberta é show.
E, justamente por ser show, a TV Globo poderia deixar Renan Santos participar.
Esse tipo de participante é chamado de franco-atirador. Pode falar o que quiser, fazer críticas e provocar os adversários, sem necessariamente receber o mesmo tipo de resposta dos demais.
Foi assim que muita gente queria ver Pablo Marçal no debate da eleição passada, para saber o que ele teria a dizer diante dos outros candidatos. Agora, seria interessante ter Renan Santos no palco, disparando para todos os lados.
Embora a gente saiba, até certo ponto, contra quem ele provavelmente atiraria.
A legislação e as regras estabelecidas para o debate não obrigam a Globo a incluir Renan. O TSE manteve o candidato fora do encontro, enquanto a questão ainda chegou ao STF.
Mas, sem Lula no debate, a presença de Renan poderia mudar a dinâmica do programa.
Com Lula, haveria o grande embate entre Lula e Flávio Bolsonaro. Sem Lula, por que não deixar Renan falar?
Que a Globo permita o show. E que Renan mantenha o Ibope do debate.