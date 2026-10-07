Reprodução/TV Globo Alexandre Borges é detonado por Xuxa

Xuxa Meneghel não gostou da avaliação de Alexandre Borge s para Junno Andrade no último "Dança dos Famosos", no "Domingão com Huck". O ator global deu 9,5 para a apresentação do marido da famosa e ganhou uma nota negativa da Rainha dos Baixinhos, que defendeu o amado.

A famosa reclamou de Alexandre na página do "Domingão" no Instagram: "Eu dou menos 9 para o Alexandre, e vocês?", disse a loira.

O perfil da atração fez uma postagem ironizando o comentário positivo dele, que está atuando em "Quem Ama Cuida", novela das 21h do canal, considerada baixíssima para os padrões de quem é convidado para ser jurado. "Parabéns aos dois, me diverti, bem-humorado, vou dar 9,5", disse Alexandre.





Vale ressaltar que não só Junno ganhou nota baixíssima do ator. Pedro Scooby recebeu 9,7. Os sete competidores dançaram forró no último domingo (4).

Xuxa também reforçou um comentário feito por Ticiane Pinheiro. A apresentadora criticou as notas de Borges e pediu que avaliações duras ficassem somente com os jurados técnicos.

"Gente, mas jurado artístico está lá para aplaudir, para vibrar. Porque é desafiador dançar algo perfeito em três dias de ensaio. Digo isso porque estou vivendo na pele. Todos arrasam demais, se esforçam demais. Deixe para o júri técnico definir. O júri artístico está lá para apoiar, levantar nossa autoestima e divulgar seu novo trabalho", pontuou.

Reprodução/TV Globo Junno Andrade e Dani Duram





A mãe de Sasha Meneghel concordou com a esposa de César Tralli: "Sim… Quem não dança, dá um sorriso e 10. É isso!".

Sobre a Dança dos Famosos

A atração, primeiramente, junta todo o elenco para uma apresentação dos concorrentes; depois, eles passam por uma prova em dois grupos maiores. Logo depois, os grupos são divididos nas categorias A, B, C e D.

A competição é dividida em fases: a fase de grupos, que seleciona os melhores de cada time; a repescagem, que dá direito a uma volta; e as fases individuais, quando os participantes dançam com seus professores em ritmos previamente sorteados. Logo depois, os que restarem vão para as quartas de final, semifinal e a grande final, quando o público e os jurados definem o grande campeão.

O Dança dos Famosos começou sob o comando de Faustão e seu Domingão. No entanto, com a saída do veterano dos domingos, a atração passou a ser comandada por Luciano Huck, que apresenta o quadro desde 2022, colocando três edições do programa no ar.