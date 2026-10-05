Reprodução/TV Globo Roque Santeiro nas tardes da TV Globo

Roque Santeiro, após 40 anos de sua exibição original, volta a ser exibida na "Edição Especial", da TV Globo, a partir de segunda-feira (5). Escrita por Dias Gomes (1922-1999) e Aguinaldo Silva, a novela traz a história da fictícia Asa Branca, que celebra o artesão de santos, Roque Santeiro (José Wilker).

Porém, o "santo" teria morrido ao defender a cidade do bandido Navalhada (Oswaldo Loureiro). Com esse sacrifício, Roque se tornou um mártir para a pequena cidade, sendo venerado e até ganhando a alcunha de santo milagreiro, por ser considerado autor de milagres no pacato local. Porém, tudo muda de figura quando ele, vivo, retorna a Asa Branca 17 anos depois de sua suposta morte.

Essa volta prejudica quem ganha dinheiro em cima do mito: o fazendeiro Sinhozinho Malta (Lima Duarte), o padre Hipólito (Paulo Gracindo), o prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura) e o comerciante Zé das Medalhas (Armando Bógus).

1 - Versão proibida

Reprodução/TV Globo Betty Faria e Lima Duarte





Roque Santeiro, em 1975, teve uma versão que foi proibida de ir ao ar. Protagonizada por Betty Faria (Porcina), Lima Duarte (Sinhozinho Malta) e Francisco Cuoco (Roque Santeiro), a trama contava com 30 capítulos gravados; no entanto, a Censura Federal viu que o enredo seria uma adaptação do texto teatral "O Berço do Herói", de Dias Gomes, que já tinha sido vetado.





Porém, a Globo precisou ser rápida. Para não ficar sem novela, colocou no lugar a reprise de "Selva de Pedra", de Janete Clair, e, logo em seguida, chegou o estrondoso sucesso de "Pecado Capital", também estrelado por Betty Faria.

2 - Viúva Porcina

Reprodução/TV Globo Viúva Porcina





A exuberante e operística Viúva Porcina, vivida por Regina Duarte, conquistou o país e caiu no gosto da turma apaixonada por moda. Ela, bastante excêntrica, com seu colorido, deu origem a uma corrente da moda, cheia de maquiagem exagerada, vestidos de seda, muitas cores, chapéus e óculos espalhafatosos.

Não deu outra: Regina se consagrou de vez no papel, quebrou a alcunha de somente interpretar jovens doces e deixou para trás o apelido de "A Namoradinha do Brasil".

3 - Campeã de audiência

Reprodução/TV Globo Tudo sobre Roque Santeiro





Roque Santeiro é campeã de audiência na TV Globo. A trama foi a última a chegar a 100 pontos no Ibope, ou seja, todos os televisores ligados. Além disso, o folhetim anotou a incrível média de 67,0 pontos de média geral, sendo considerada a maior de todos os tempos.

4 - Bordões

Reprodução/TV Globo Lima como Sinhozinho Malta em 'Roque Santeiro'





Roque Santeiro caiu no gosto popular e fez o maior sucesso. Dentre eles, os bordões. Sinhozinho Malta, toda vez que precisava falar algo importante, soltava: "Tô certo ou tô errado?" E balançava um punho com as correntes de ouro, transmitindo poder.

Já Porcina, a relação com sua empregada Mina, e o grito: "Minaaá", arrancaram risadas do público frente às telinhas e não só delas. Regina Duarte já confessou que os câmeras mudavam o rosto para que as gravações não captassem as risadas.

5 - Yoná Magalhães

Reprodução/TV Globo Yoná Magalhães em Roque Santeiro





Na trama, Yoaná Magalhães (1935-2015), que vivia Matilde, uma dona de uma casa de entretenimento adulto, vestiu uma malha na TV. Ela foi até chamada, na ocasião, para posar para a Playboy.