Reprodução/Instagram Geraldo Luís não foi eleito deputado federal por São Paulo.

Geraldo Luís, de 55 anos, não foi eleito deputado federal por São Paulo neste domingo (4). Apesar do sucesso que o apresentador costumava fazer à frente de noticiários populares na televisão, ele recebeu apenas 10.176 votos, cerca de 0,04% dos votos válidos para o cargo no estado.

O comunicador concorreu ao cargo pelo partido Avante, que não teve candidatos eleitos para deputado federal em São Paulo. Além dele, o cantor Manoel Gomes também concorreu ao mesmo posto pelo partido, acumulando cerca de 7 mil votos, quantidade insuficiente para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Geraldo Luís se manifesta após derrota nas urnas

O apresentador, usou as redes sociais para se manifestar após não conquistar a vitória nas eleições de 2026. Nesta segunda-feira (5), Geraldo publicou uma mensagem enigmática em seu perfil oficial no Instagram, que falava sobre aceitar migalhas e lutar para conquistar melhores condições de vida.

"Aceitar migalha e chamar de 'destino' é a saída mais fácil para quem tem medo de arregaçar as mangas e brigar pelo prato cheio", dizia a frase atribuída a ele mesmo.

Na legenda da publicação, Geraldo Luís mandou um recado aos seus mais de cinco milhões de seguidores."Vá atrás do que você merece, não aceite o resto que te dão... Bom dia, vida!", escreveu.

Anteriormente, ainda no domingo, Geraldo abriu uma live no Instagram para agradecer aos eleitores que votaram nele. Durante a transmissão ao vivo, o comunicador afirmou que já havia recebido convites anteriores para entrar para a política, mas decidiu aceitar apenas desta vez. "Eu acreditei, ouvi o meu coração e achei que eu deveria", disse.

Reprodução/Instagram Geraldo Luís se manifestou após derrota nas urnas.

O apresentador ainda comentou o fato de os números de sucesso que conquistou ao longo da carreira e da quantidade expressiva de seguidores que possui nas redes sociais não ter se refletido em votos.

"Nossa, Geraldo Luís. Você é um cara de milhões de seguidores. Você é um cara de milhões de audiência na televisão. Mas por que você não teve milhões de votos?", começou. "Por que na política você precisa do partido, você precisa de apoios. Às vezes você precisa até mentir e eu não consigo [fazer] isso", completou o jornalista.

"Obrigado e nada, absolutamente nada é por acaso! As mais de 10 mil pessoas que votaram no Geraldo o meu abraço e gratidão. Vida que segue…", escreveu Geraldo na legenda da publicação.





Patrimônio declarado supera R$ 7 milhões

No registro de candidatura, Geraldo Luís declarou R$ 7.212.252,79 em bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O valor inclui bens de alto valor como uma casa Araçariguama, no interior paulista, avaliada em R$ 4.169.252.38. O imóvel representa cerca de 58% do patrimônio informado pelo comunicador.

A relação também inclui um prédio residencial em Ibirá, avaliado em R$ 400 mil, uma aplicação de renda fixa de R$ 1,5 milhão e cerca de R$ 1,09 milhão em previdência privada. Geraldo também declarou um terreno e depósitos bancários e participações em duas empresas.

Carreira

Geraldo Luís iniciou a carreira em 1989, como radialista, atuando como repórter policial. Após 17 anos no rádio e três na TV regional, chegou à RedeTV! em 2003, onde comandou atrações como "Repórter Cidadão" e "A Hora da Verdade".

Em 2007, foi contratado pela Record, onde alcançou a fama nacional no "Balanço Geral". Posteriormente, Geraldo apresentou o "Domingo Show", programa que conquistou índices expressivos de audiência.

O apresentador está fora da televisão desde dezembro de 2025, quando deixou o comando do programa "Aqui Agora", do SBT.