Reprodução/TV Globo Tudo sobre Roque Santeiro

A Globo está avaliando uma nova exibição da novela Roque Santeiro (1985) como uma estratégia para aumentar a audiência do Vale a Pena Ver de Novo. Tida como a maior novela de todos os tempos do canal carioca, está entre os clássicos que estão sendo avaliados para a tarde.

Diretores da emissora defendem a volta da eterna Viúva Porcina, interpretada por Regina Duarte, e do Senhorzinho Malta, vivido por Lima Duarte, que protagonizaram o grande fenômeno da novela de maior audiência de todos os tempos.

A volta de Roque Santeiro é um objetivo nos bastidores da Globo. Executivos avaliam que a trama pode fazer o mesmo sucesso e atrair público, como Tieta (1989), exibida no final de 2024, de acordo com o jornalista Gabriel Vaquer.





Vale ressaltar que, em breve, duas reprises deixarão a grade da Vênus Platinada. Além do Tempo (2015) chegará ao fim em outubro, enquanto Avenida Brasil (2012) exibirá seu último capítulo em meados de novembro. As duas tramas estão com baixa audiência. Por esse motivo, a direção da TV carioca quer mexer no formato das novelas do horário.

Sobre Roque Santeiro

Divulgação/TV Globo ''Roque Santeiro'' foi marcada pela polêmica de ter sido censurada durante o período da ditadura militar no país





Exibida primeiramente entre junho de 1985 e fevereiro de 1986, Roque Santeiro sofreu bastante com a censura. A Globo tentou produzir a novela em 1975, quando Betty Faria era a “Viúva Porcina”. No entanto, a novela foi proibida de ir ao ar. Porém, Betty recusou o papel dez anos depois, e Regina Duarte assumiu a protagonista.

O resultado foi que a produção se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência, alcançando mais de 63,0 pontos de média geral. Houve capítulos em que o folhetim garantiu 80,0 pontos de audiência, sem conhecer a concorrência.

A novela traz a cidade fictícia de Asa Branca, que vive os supostos milagres de Roque Santeiro. Então, a população local trata o homem como um grande santo. Porém, tudo muda quando Roque aparece vivo, 17 anos depois. No entanto, sua volta ameaça o poderio de quem lucra com a fé e com a fama do falso santo.

Mesmo sendo considerada um fenômeno, Roque Santeiro já foi exibida em 2001 e não conquistou bons índices. Na ocasião, chegou a perder para Chaves, do SBT.