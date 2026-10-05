Instagram Memes não foram eleitos



Caneta Azul, Menina da Bota, Inês Brasil e Papa-Capim são conhecidos por memes, músicas, bordões e vídeos que viralizaram na internet. Nas eleições de 2026, porém, a popularidade nas redes sociais não se transformou em mandato. Os quatro concorreram a cargos no Legislativo e terminaram a disputa sem conseguir uma vaga.

Menina da Bota

Maria José Mendes da Cruz, conhecida como Menina da Bota, tem 23 anos e ganhou notoriedade na internet com vídeos de dança e música. Candidata a deputada federal por Minas Gerais pelo União Brasil, ela recebeu 9.780 votos, mas não foi eleita.





Caneta Azul

Manoel Gomes, o Caneta Azul, ficou conhecido em todo o país após a música que traz o refrão “Caneta azul, azul caneta” viralizar nas redes sociais.

Candidato a deputado federal por São Paulo pelo Avante, o cantor recebeu 7.239 votos nas eleições de 2026 e não conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados. Esta foi a segunda tentativa de Manoel Gomes de entrar para a política.





Inês Brasil

Inês Brasil, de 56 anos, conhecida pelos vídeos e bordões que se tornaram memes na internet, também disputou as eleições de 2026.

A cantora, dançarina e influenciadora foi candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro pelo PSB. Ela recebeu 3.145 votos, número que não foi suficiente para garantir uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).





Papa-Capim

Claudio dos Santos Nogueira, 52 anos, conhecido como Papa-Capim, também tentou uma vaga na Câmara dos Deputados. Candidato a deputado federal por Goiás pelo MDB, ele recebeu 995 votos nas eleições de 2026.

Conhecido pelo bordão “Oh, Papa-Capim dos meus sonhos”, ele produz conteúdo para a internet e já havia disputado outras eleições antes de tentar uma vaga na Câmara em 2026.



