Reprodução/Globoplay César Tralli e Renata Lo Prete na TV Globo

A cobertura do primeiro turno das Eleições 2026 na Globo teve um momento de descontração neste domingo (4). Durante a Marcha da Apuração, César Tralli e Renata Lo Prete analisavam os resultados da disputa pelo governo do Amazonas quando o apresentador citou Cabo Daciolo (Mobiliza) e questionou, na prática, o peso do candidato para a definição do segundo turno.

Naquele momento, os números apontavam para um segundo turno entre Omar Aziz (PSD) e professora Maria do Carmo (PL). Portanto, Renata explicava que seria necessário observar como os candidatos derrotados no primeiro turno se posicionariam e para quem seus eleitores poderiam migrar.





“Agora, é uma vantagem considerável em favor de Omar Aziz, né, Renata?”, questionou Tralli. Na sequência, a jornalista explicou que a situação poderia mudar a partir das alianças e apoios que seriam construídos para a segunda rodada.

“É, mas daí entra o xadrez do segundo turno, porque você precisa ver como é que os outros vão se organizar”, afirmou Renata.

Logo depois, Renata começou a listar os candidatos que poderiam ter peso nesse cenário. “O Roberto Cidade [União] tem máquina, o David Almeida [Avante] foi prefeito, tem máquina...”, disse.

Reprodução/Globoplay César Tralli e Renata Lo Prete na TV Globo





Foi então que Tralli interrompeu a análise e acrescentou: “E o Cabo Daciolo...”. Entretanto, a menção provocou uma gargalhada inesperada de Renata, que respondeu em tom descontraído:

O Cabo Daciolo (risos)... Ele é memória... Está bem abaixo, é outra história. Renata Lo Prete, âncora da TV Globo.





Posteriormente, a jornalista retomou a análise e explicou que o principal ponto a ser observado seria justamente a migração dos votos dos candidatos derrotados.

“Então, você precisa ver como é que vai ser a migração de votos no segundo turno, esse é um dado muito importante para a gente calcular as chances de cada um”, acrescentou.

O momento foi registrado durante a transmissão ao vivo e repercutiu nas redes sociais.

Quem é Cabo Daciolo?

Cabo Daciolo, nome político de Benevenuto Daciolo Gonçalves de Oliveira, ficou conhecido nacionalmente por sua atuação política e por ter disputado a Presidência da República em 2018.

Naquele ano, o então candidato pelo Patriota terminou o primeiro turno em sexto lugar, com mais de 1,3 milhão de votos. A campanha ganhou notoriedade principalmente pela forte presença de Daciolo nas redes sociais e por declarações que acabaram transformadas em memes, entre elas a famosa referência à suposta “URSAL”.

Em 2026, Daciolo disputa uma vaga no cenário eleitoral do Amazonas pelo Mobiliza. Durante a apuração deste domingo, porém, sua votação aparecia distante dos candidatos que concentravam as maiores votações na disputa pelo governo estadual.

1ª eleição sem Bonner

Pela primeira vez, César Tralli dividiu a apresentação da Marcha da Apuração com Renata Lo Prete, sem a presença de William Bonner. Até as eleições anteriores, Bonner participava da condução da maratona de apuração.

Reprodução/TV Globo César Tralli nas eleições





O marido de Ticiane Pinheiro assumiu a bancada do Jornal Nacional no fim de 2025, após a saída de Bonner da apresentação do telejornal. Renata Lo Prete, por sua vez, já havia participado de grandes coberturas eleitorais e retornou à Marcha da Apuração em 2026.



