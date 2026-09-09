Reprodução/Youtube Regina Duarte fala sobre publicidade falsa



Eu sempre tive uma admiração imensa pela atriz Regina Duarte e por toda a sua trajetória.

Lembro de Malu Mulher, em que ela interpretou uma personagem notável. Também me lembro de Porcina, em Roque Santeiro, em uma interpretação incrível, e de Helena, em Por Amor, uma personagem inesquecível.

Essa, para mim, sempre foi a Regina Duarte de quem eu gostei.

Todo mundo erra alguma vez na vida. E, até por inocência e por não saber o que seria a política, ela aceitou ser ministra de um presidente e foi uma péssima ministra.

Isto aqui não é uma coluna de política e, por isso, não vou citar ideologias. Mas o fato de ela ter sido uma péssima ministra a gente não pode esquecer.





Então, agora, ela decidiu voltar a atuar. E escolheu uma peça para fazer ao lado da filha, que, vamos combinar, está longe de ser uma Regina Duarte.

E Regina Duarte conseguiu escolher um texto execrável.

É inimaginável que Regina Duarte, com toda a sua experiência de vida, aos quase 80 anos, escolha um texto que mostra uma esposa que mata o marido e depois deixa o corpo em pedaços e o coloca em uma mala para desaparecer com ele.

Ora, a gente e o país todo lembramos muito bem de um caso desses de assassinato.

A esposa em questão foi condenada pelo que fez e até virou seriado de TV.

Que triste volta de Regina Duarte aos palcos.