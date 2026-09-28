Reprodução/Divulgação As buscas pelo cantor Rick continuam

A morte de Rick Sollo, da dupla com Renner, e de outras quatro pessoas em um acidente de helicóptero, na segunda-feira (21), pode ter relação com as condições do tempo enfrentadas durante o voo. Antes de decolar, o copiloto ficou bastante preocupado com o clima e chegou a receber alertas sobre a chegada de uma frente fria na região para onde eles iriam.

Segundo informações reveladas no Fantástico do último domingo (27), que analisou o projeto do resgate e teve acesso às mensagens trocadas antes do voo, a tripulação estava ciente das condições meteorológicas para São Joaquim (SC).

O copiloto Leopoldo Barros Teixeira entrou em contato com Juliano Luft, operador do aeroporto de Lages, onde o Bell 430, prefixo PP-MGR, faria uma parada para reabastecer. Às 7h52, as condições estavam melhores para o voo visual.

Corpo de Bombeiros/Santa Catarina Queda de helicóptero

Porém, o operador fez um alerta sobre as mudanças no tempo: "Mais tarde chove, quanto antes vir, melhor".

No entanto, depois, o comandante Antônio Roberto Nóbrega realizou um telefonema para Luft. De acordo com o operador, o piloto frisou que sabia que as condições meteorológicas não estavam boas para a região para onde iriam e chegou a pedir fotos e um vídeo do tempo em Lages.

A Defesa Civil do estado já havia emitido um alerta de forte tempestade para a região de São Joaquim, com previsão de vendaval, raios e granizo. De acordo com Luft, essa frente fria já tinha chegado a Criciúma.

Mesmo com essa instabilidade no tempo, o helicóptero saiu de Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, às 11h, com destino a São Joaquim. Às 11h17, Luft fez um contato para saber se a aeronave iria para Lages para abastecer, mas não obteve resposta.

Investigação sobre a queda

O programa global também mostrou imagens dos destroços do helicóptero espalhados por toda a mata e ainda acompanhou o trabalho da Polícia Científica, que usa drones e um scanner tridimensional para fazer a reconstrução do acidente.

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Jorge Eduardo Leal Medeiro, engenheiro aeronáutico e professor da Poli-USP, fez uma análise das condições do voo e pontuou que, em uma avaliação inicial, não há qualquer indício de falha mecânica. De acordo com ele, o Bell 430 tinha boa qualidade e duas turbinas.



