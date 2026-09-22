Reprodução Instagram Rick morre aos 59 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) confirmou a morte do cantor Rick Sollo, aos 59 anos, após um acidente de helicóptero nesta segunda-feira (21). Segundo a corporação, as outras quatro pessoas que estavam na aeronave também morreram.

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Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que os destroços do helicóptero foram encontrados na serra catarinense, por volta das 12h. Entre os mortos estão o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto, cujas identidades ainda não foram confirmadas.

A corporação informou que agora os agentes iniciarão os esforços para resgatar as vítimas para que a Polícia Científica possa realizar as perícias devidas e os órgãos competentes realizem as investigações necessárias.



O artista seguia de Porto Belo, no litoral norte, rumo a São Joaquim, na Serra catarinense, em um helicóptero Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e até sete passageiros e opera no Brasil com a matrícula PP-MGR.

Conforme informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a situação de aeronavegabilidade da aeronave estava regular, com validade até 11 de agosto de 2027. O modelo também possui autorização para realizar voos noturnos.

Quem foi Rick, da dupla com Renner

Nascido Geraldo Antonio de Carvalho, Rick nasceu em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. O cantor e compositor começou a carreira musical influenciado pelo pai, que cantava e compunha músicas de Folia de Reis.

Ainda jovem, passou a se apresentar e chegou a formar uma dupla com a irmã antes de seguir outros projetos. Mais tarde, consolidou sua trajetória no sertanejo ao lado de Renner.