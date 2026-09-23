Redes sociais rick e renner



A morte do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, em um acidente de helicóptero nesta terça-feira (22), colocou em evidência a herança milionária acumulada pelo sertanejo ao longo de mais de 30 anos de carreira.

O principal símbolo desse patrimônio é uma mansão em Itu, no interior de São Paulo, construída em um terreno de 6 mil metros quadrados com suítes, salas amplas e estrutura de lazer completa, hoje avaliada em R$ 9 milhões e lidera a lista de bens deixados pelo artista.

Processo de sucessão

A definição exata da herança de Rick Sollo dependerá da abertura do inventário, que avaliará a situação jurídica dos bens, além de eventuais passivos. O casal Rick Sollo e Geralda Carvalho teve dois filhos: Mônica, de 40 anos, e Victor Henrique, de 38; cada um deu dois netos ao cantor.

A sucessão incluirá imóveis mantidos pelo cantor no Brasil e no exterior, assim como os direitos autorais de seu patrimônio artístico e os rendimentos da turnê de 40 anos de Rick & Renner, uma rotina movimentada de shows que o músico celebrava ao lado de seu parceiro de dupla.

Embora não exista um levantamento público completo de seus ativos, a relação do artista com o patrimônio vem desde o início da carreira, em entrevistas, Rick revelou que os primeiros R$ 19 mil que conseguiu guardar com a música foram usados para realizar o sonho de comprar uma fazenda para o pai.



Valores em sigilo

Os ganhos dos eventos, os direitos sobre o catálogo de canções e outros patrimônios entrarão na sucessão, embora os ativos financeiros relativos aos direitos autorais e demais ativos permaneçam mantidos sob sigilo.