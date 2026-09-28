Reprodução/Internet The Voice Brasil marcou 4,51 pontos em sua estreia aos domingos

Boninho continua sem êxito em sua missão de emplacar um trabalho de sucesso fora da Globo: dispensado da emissora há quase dois anos, o executivo fez sua estreia na programação dominical do SBT com mais uma temporada do The Voice Brasil, a segunda produzida pela rede em parceria com a Disney. A atração foi responsável por um buraco na audiência do canal em seu primeiro episódio, que perdeu a vice-liderança em uma faixa historicamente competitiva para a rede.

Os índices prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o novoanotou 4,51 pontos de média em sua faixa horária completa, das 18h às 19h05. Com um pico de 5,44 em seu primeiro minuto de exibição, o reality show foi sintonizado por apenas 8,33% dos televisores ligados na principal metrópole do país, ficando em terceiro lugar de ponta a ponta, sem nunca ter ultrapassado a Record.

Vice-líder entre as TVs abertas com o final do Acerte ou Caia! e o Domingo Espetacular, a Record cravou 5,45 enquanto o The Voice Brasil estava no ar. A Globo, com o Domingão com Huck, teve quase o triplo de telespectadores do reality show musical do SBT, ficando com 11,74 pontos de média. O programa conseguiu estrear com 10% mais público do que em 2025, quando era exibido nas segundas-feiras, mas espantou 30% do ibope das últimas 4 exibições do Roda a Roda.

Formato The Voice Brasil

O formato dirigido por Boninho também não conseguiu ser competitivo nem no Painel Nacional de Televisão, métrica que une os dados das 15 principais regiões metropolitanas do país, em que o SBT costumava nadar de braçadas na faixa horária até a semana passada. No ibope nacional, o The Voice Brasil registrou 4,01 pontos de média, com share de 7,82%, ficando atrás dos 11,96 pontos da Globo e dos 5,41 da Record.

Do time da temporada anterior, apenas a dupla sertaneja Matheus & Kauan permaneceu no formato do The Voice Brasil. A atração marcou ainda o retorno de Lauana Prado, que participou da primeira edição do programa e assumiu o papel de técnica.

Outra novidade foi a chegada de Diogo Nogueira, que representa o samba no time de técnicos. Paulo Ricardo assumiu a cadeira dedicada ao rock nacional. Dono de uma das trajetórias mais conhecidas da música brasileira, o artista estreia na função de técnico do reality.