Reprodução/Internet Débora Falabella revela que Avenida Brasil 2 foi escondida por dez meses pela Globo

Avenida Brasil 2 já estava em preparação muito antes do anúncio feito pela Globo em setembro. Débora Falabella revelou que os principais atores da continuação receberam os convites e assinaram contratos por volta de novembro de 2025, cerca de dez meses antes da confirmação pública. Intérprete de Nina em Avenida Brasil (2012), a atriz contou que precisou manter o projeto em segredo. As gravações estão programadas para começar em outubro, com estreia em janeiro de 2027.

Débora Falabella revela quando assinou contrato

A revelação foi feita em entrevista ao Cine Pop. Segundo a artista, a emissora já havia procurado os principais nomes da primeira novela no ano passado e fechado os acordos necessários para o retorno. O elenco, porém, não tinha autorização para comentar a existência da continuação. Dessa forma, parte da pré-produção avançou reservadamente durante meses até que a Globo confirmasse oficialmente Avenida Brasil 2 e começasse a divulgar informações sobre o projeto.

“Nossa, [o convite] rolou há muito tempo, só que não podia contar. Já sabia há muito tempo, já tinham sido chamados os principais [atores], a gente já tinha assinado o contrato e a gente não podia falar”, contou. “Isso lá no ano passado, em novembro, só não podia ser dito”, revelou Débora Falabella.

A atriz também afirmou que aspectos da história já haviam sido definidos durante esse período de preparação. A continuação retomará personagens que fizeram parte da novela exibida em 2012 e mostrará essas figuras quase 15 anos depois. Para Débora, esse intervalo é justamente um dos elementos que tornam a proposta interessante. Ela afirmou que gostaria de acompanhar como telespectadora uma história que voltasse a encontrar os mesmos personagens depois de um período tão longo desde a produção original.

“Eu acho que o interessante da Avenida Brasil 2 é que realmente nunca se viu uma novela com aqueles personagens depois de quase 15 anos. Então eu acho interessante, acho que eu, como telespectador, adoraria assistir”, afirmou. Apesar do interesse pela proposta, Débora Falabella revelou que recebeu o convite com apreensão. A reação foi semelhante à relatada por Adriana Esteves, intérprete de Carminha.

As duas demonstraram preocupação com a expectativa criada por uma continuação de uma novela que alcançou grande repercussão em 2012. Para a atriz de Nina, retornar ao universo da obra significa enfrentar a responsabilidade de apresentar uma nova história para espectadores que ainda mantêm vínculo afetivo com a produção original. “Topei com medo”, confessou a atriz.

"Porque dá medo, uma novela que foi um fenômeno, você repetir, você superar as expectativas das pessoas que têm tanto carinho por essa novela, é uma responsabilidade grande”, argumentou. Além de Débora Falabella e Adriana Esteves, Murilo Benício voltará ao papel de Tufão, e Cauã Reymond retomará Jorginho. Eliane Giardini retornará como Muricy, ao passo que Marcos Caruso interpretará novamente Leleco. Juliano Cazarré estará de volta como Adauto, Letícia Isnard retomará Ivana e Karol Lannes viverá novamente Agatha.